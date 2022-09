La population autochtone en croissance dans le Nord de l’Ontario

Dans le nord-est, ce nombre est passé de 61 076 en 2016 à 67 345 en 2021, avec environ 2820 personnes de plus s'identifiant comme faisant partie des Premières Nations et 3115 de plus affirmant être Métis.

Une grande partie de cette augmentation s'est produite dans la ville du Grand Sudbury, où 17 930 personnes ont déclaré à Statistique Canada qu'elles étaient autochtones, en hausse de 2970 par rapport au recensement précédent.

Dans le nord-ouest de l'Ontario, environ 2000 personnes de plus se disent autochtones, pour un total d'environ 55 000.

Cependant, le nombre de personnes qui déclarent être des membres inscrits des Premières Nations en vertu de la Loi sur les Indiens du gouvernement fédéral est demeuré stable au cours des cinq dernières années.

Dans le nord-est, ce chiffre a légèrement augmenté, passant de 29 330 en 2016 à 30 025 en 2021.

La population autochtone est en croissance dans le Nord de l'Ontario, comme dans la Première Nation de Constance Lake, près de Hearst. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Les dirigeants autochtones disent que les données du recensement ne sont pas très utiles parce que les Canadiens déclarent eux-mêmes s'ils sont ou non membres des Premières Nations, des Métis ou des Inuits.

Comptez les membres des Premières Nations, arrêtez de compter quiconque lève la main et dit qu'il est autochtone. Il doit y avoir un moyen de le vérifier , affirme Jason Batise, le directeur général du conseil tribal Wabun, qui compte parmi ses membres les Premières Nations Brunswick House, Chapleau Ojibwé, Flying Post, Matachewan et Mattagami.

Il dit que le conseil tribal compte environ 4000 membres et que les listes de statut se sont un peu allongées ces dernières années avec des décisions de justice supprimant les clauses de la Loi sur les Indiens qui restreignaient le statut aux femmes qui épousaient des hommes non autochtones, entre autres.

Selon M. Batise, les communautés wabuns commencent à se défendre face à certains groupes métis revendiquant le statut de nation sur leur territoire traditionnel, qu'ils ne reconnaissent pas.

Mitch Case, conseiller régional de la communauté métisse de la région Huron Superior au Conseil provisoire de la Nation métisse de l'Ontario, affirme que leur définition de «Métis» est souvent différente de celle du grand public. Photo : CBC/Olivia Stefanovich

Mitch Case, conseiller régional de la communauté métisse de la région Huron-Superior, basée à Sault-Sainte-Marie, dit qu'il y a beaucoup de malentendus sur ce que l'on entend par Métis.

Il dit que pour être citoyen de la Nation métisse de l’Ontario, vous devez prouver un lien ancestral avec l'une des sept communautés métisses traditionnelles de la province, dont la plupart se trouvent dans le Nord, ou un lien avec les Métis de l'ouest du Canada.

M. Case dit que c'est l'une des raisons pour lesquelles il ne peut pas faire confiance aux chiffres du recensement, qui montrent que la population métisse de Sault-Sainte-Marie et de North Bay a chuté au cours des cinq dernières années.

Il y a des gens qui peuvent s'identifier comme Métis, mais ils utilisent peut-être ce mot d'une manière différente que nous , a-t-il dit, ajoutant qu'il a généralement l'impression que Statistique Canada va dans la bonne direction avec la façon dont il compte les Autochtones.

Reg Niganobe est le grand chef du conseil de la Nation Anishnabek, une organisation qui regroupe 39 Premières Nations en Ontario. Photo : Nation Anishinabek

Reg Niganobe, le grand chef du conseil de la Nation Anishinabek, qui regroupe 39 communautés en Ontario, dit qu'il était plus concentré sur les chiffres du recensement montrant que les Autochtones sont plus susceptibles de vivre dans un ménage à faible revenu et que les enfants des Premières Nations représentent plus de la moitié des ceux du système de protection de l'enfance.

Il dit que ces problèmes, ainsi que les questions sur la citoyenneté autochtone, sont enracinés dans la Loi sur les Indiens, dont le gouvernement ne semble pas disposé à discuter.

Avec les informations d'Erik White de CBC