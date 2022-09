Ils décrivent un système de soins spécialisés qui s'effondre et qui risque de se détériorer encore plus si rien n'est fait.

Des années de défis accumulés nous ont entravés, une situation exacerbée par la pandémie de COVID-19, écrivent-ils. La santé des patients empire, et certains d'entre eux meurent [alors que leur nom est toujours] sur les listes d'attente.

« Nous sommes témoins au quotidien de l'effritement des soins spécialisés, et nous sommes exténués et démoralisés : c'est dévastateur pour l'âme d'être incapable d'offrir les soins spécialisés nécessaires auxquels a droit la population britanno-colombienne. » — Une citation de les 26 signataires de la lettre ouverte au ministre de la Santé de la Colombie-Britannique

Parmi les signataires se trouvent un cardiologue, deux endocrinologues, un neurologue, deux oto-rhino-laryngologistes, des urologues, des pédiatres et un chirurgien orthopédiste.

Ils estiment qu'il y a 1 million de patients qui attendent de voir un spécialiste dans la province.

Les médecins de famille font de leur mieux pour aider les patients jusqu'à ce qu'ils puissent voir un spécialiste, écrivent-ils. Les centres de soins primaires d'urgence et les services d'urgence des hôpitaux sont dépassés par la demande et ne peuvent pas offrir un accès plus rapide aux spécialistes. La hausse du nombre d'admissions exerce une pression accrue sur un système hospitalier déjà à bout et coûte plus cher en argent et en souffrances.

L'urologue Chris Hoag, chirurgien à North Vancouver et président des consultants et spécialistes en santé de la Colombie-Britannique (Consultant Specialists of B.C.), souligne que les propos exprimés dans la lettre sont le reflet de ce que ressentent ses collègues pendant que leurs patients demeurent sur les listes d'attente.

La lettre souligne que plus de 16 000 personnes sont en attente d'un échocardiogramme dans la régie de la santé Vancouver Coastal.

D'autre part, les patients qui reçoivent un diagnostic de cancer dans la vallée du Fraser et sur l'île de Vancouver doivent attendre de deux à trois mois pour voir un oncologue, ajoutent les spécialistes.

Vous voulez un exemple de détresse morale, en voilà un , s'exclame le Dr Hoag.

Le groupe de spécialistes veut rencontrer le ministre Adrian Dix pour discuter de solutions. Le mois dernier, la province a octroyé 118 millions de dollars en financement intérimaire pour les médecins de famille. Le Dr Hoag affirme que les spécialistes de la province ont aussi des besoins criants.

Il faut investir dans les soins spécialisés de la même façon que le gouvernement [provincial] a trouvé le moyen d'investir dans les soins primaires, dit le président des consultants et spécialistes en santé. Il ajoute qu'il faut en faire plus pour former de nouveaux spécialistes et assurer la rétention des spécialistes qui travaillent déjà dans la province.

Le bureau du ministre Adrian Dix a dit que ce dernier avait pris connaissance de la lettre et qu'il est toujours prêt à rencontrer les médecins qui veulent lui faire part de leurs inquiétudes.

Avec les informations de Rafferty Baker