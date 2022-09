Pierre Dufour veut pousser le développement de la zone d’innovation de Val-d’Or

Le projet piloté par la Corporation de développement industriel de Val-d’Or vise la mise en place d’un Centre de recherche logistique nordique dans le secteur de l’aéroport.

Le député sortant assure avoir l’oreille attentive de l’actuel ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, pour que ce dossier chemine rapidement, une fois qu’il sera déposé.

Il croit qu’on a quelque chose d’intéressant entre les mains, avance Pierre Dufour. Les consultants du ministère travaillent avec les acteurs du milieu à Val-d’Or pour peaufiner tous les aspects du projet. Il y avait des éléments sur lesquels il a fallu refaire ses devoirs, mais la dynamique est en marche et on va travailler à ce que ça se réalise , a-t-il promis, sans préciser la hauteur des investissements qui seront nécessaires.

La zone d'innovation de Val-d'Or serait située dans le secteur de l'aéroport. Photo : gracieuseté CDIVD

Pierre Dufour soutient que ce projet ne vient pas en opposition avec la zone d’innovation minière sur laquelle travaille la Ville de Rouyn-Noranda.