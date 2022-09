Le Cross des couleurs bat son plein à Saguenay

Près de 1300 jeunes des écoles primaires et secondaires du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay participent jusqu’à vendredi au 21e Cross des couleurs au parc de la Rivière-du-Moulin, à Chicoutimi.

La mission de cette course de cross-country est d'aider les jeunes à adopter de saines habitudes de vie.

Depuis le début de l'année scolaire, les enseignants en éducation physique ont sensibilisé les enfants à l'importance de bien s'échauffer, de bien manger et de bien se préparer à une compétition sur le plan mental.

Le Cross des couleurs compte six catégories de compétition selon l’âge des jeunes et les distances à parcourir sont entre 1 km et 5 km.

Les coureurs les plus performants pourront participer au championnat régional, qui aura lieu le 15 octobre à Saint-Félicien.