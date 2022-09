Une hausse autorisée de loyer jamais vue à l’Î.-P.-É, le gouvernement s’y oppose

La Commission de réglementation et d’appels de l’Île-du-Prince-Édouard fixe de nouvelles limites d’augmentation de loyer - les plus élevées jamais enregistrées à l'île - qui entreront en vigueur le 1er janvier 2023.

Ainsi, une augmentation de loyer maximale de 5,2 % s’appliquera aux logements locatifs non chauffés ou chauffés à l’aide de sources autres que le mazout.

Ce même taux touchera aussi les unités de location installées dans un parc de maisons mobiles.

Une augmentation de loyer maximale de 10,8 % s’appliquera aux unités locatives chauffées au mazout et dont le chauffage est inclus dans le loyer.

Il s’agit de la plus forte hausse de loyer annuelle autorisée à l’Île-du-Prince-Édouard. Au cours des deux dernières années, l’augmentation maximale permise pour tous les logements locatifs était de 1 %.

En avril, le taux d’inflation annuel pour les logements loués à l’île était de 15,3 %, comparativement à seulement 4,2 % pour l’ensemble du Canada. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

La commission indique que les augmentations sont basées sur une formule d’indice des prix à la consommation qui permet de déterminer le montant des dépenses des propriétaires de logements locatifs.

De plus, la commission précise qu’elle a aussi examiné les commentaires reçus de 65 propriétaires et 201 locataires, en plus de 109 soumissions qui ne précisaient pas s’il s’agissait de locataires ou de propriétaires.

L’Île-du-Prince-Édouard affiche le taux d’inflation le plus élevé du Canada depuis quelques mois.

En avril, le taux d’inflation annuel pour les logements loués à l’île était de 15,3 %, comparativement à seulement 4,2 % pour l’ensemble du Canada.

Le ministre veut intervenir

La population de la province croît à un rythme deux fois plus élevé que le taux prévu. Un nombre croissant d’Insulaires ont de la difficulté à trouver un logement, et certains vivent dans des campements à Charlottetown et Summerside. Les banques alimentaires et les refuges ont signalé un besoin accru et urgent de leurs services.

Le ministre du Développement social et du Logement de l’île, Matthew MacKay, dénonce cette augmentation.

Matthew MacKay, ministre du Développement social et du Logement de l’île Photo : Radio-Canada / Rick Gibbs

Ce n’est pas le moment d’introduire des augmentations de loyer record dans cette province , lance-t-il.

Il ajoute qu’il travaille avec les membres du personnel du ministère pour explorer les options qui lui permettraient d’intervenir dans ce dossier dès que possible.

De son côté, le coordonnateur de l'organisation P.E.I. Fight for Affordable Housing, Connor Kelly, dénonce aussi cette décision.

C’est une décision prise par des personnes qui ne connaissent pas les problèmes auxquels sont confrontés les locataires de l’Île-du-Prince-Édouard , dit-il.

Connor Kelly de la P.E.I. Fight for Affordable Housing Photo : Radio-Canada / Tony Davis

Il affirme qu’il est impossible pour les locataires d’envisager une hausse de loyer de 5 à 10 % dans le contexte de l’inflation et de la crise du logement.

Il y a des gens qui ont déjà trois ou quatre emplois au salaire minimum juste pour s’en sortir! , s'exclame-t-il.

Une hausse nécessaire, disent les propriétaires

Chris LeClair est conseiller principal de la Residential Rental Association of P.E.I., un organisme qui représente les propriétaires des logements locatifs de l’île.

Je pense que c’est nécessaire du point de vue des propriétaires, pour les mêmes raisons qui ont poussé la commission à prendre cette décision , explique-t-il.

Chris LeClair, conseiller principal de la Residential Rental Association of P.E.I. Photo : Radio-Canada / Steve Bruce

Il ajoute que la Commission de réglementation et d’appels de l’Île-du-Prince-Édouard doit réagir au taux d’inflation de la province, qui entraîne une hausse des coûts pour les propriétaires de logements locatifs, dont plus de 7000 n’exploitent qu’un ou deux logements.

Il pense que ce dont la province a réellement besoin, c’est une stratégie de logement abordable pour l’île, et indique que son association a dit à plusieurs reprises au gouvernement que des représentants sont disponibles pour l'aider à élaborer un plan.

La Commission de réglementation et d’appels de l’Île-du-Prince-Édouard affirme qu’elle a pour mission de fixer les hausses de loyer autorisées conformément aux lois provinciales actuelles en matière de location résidentielle.

La commission n’a pas le pouvoir de créer ou de mettre en œuvre une politique publique , peut-on lire dans une déclaration écrite. Ce pouvoir et cette responsabilité d’élaboration de politiques et de mise en œuvre des lois relèvent uniquement du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard.

Les Insulaires attendent toujours une nouvelle loi sur la location résidentielle qui pourrait changer la façon dont les augmentations de loyer sont traitées. Un projet de loi est en cours d’élaboration depuis 2019.

D’après le reportage de Claire MacKenzie, de CBC