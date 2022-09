Les Premières Nations prêtes à gérer leurs services de police, selon un rapport fédéral

Le projet de loi pourrait être déposé cet automne, selon le ministre.

En réalité, j'aimerais qu'il soit déposé cet automne. Et nous travaillerons à nouveau très étroitement avec nos partenaires autochtones à travers le pays , a déclaré Marco Mendicino.

Cette annonce fait suite à la publication d'un rapport sur des consultations menées au printemps auprès des communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuit.

Selon le rapport, les Premières Nations pensent que le modèle actuel n'est pas en adéquation avec leurs besoins réels en termes de sécurité.

Des appels avaient été lancés en faveur des services de police des Premières Nations à la suite des attaques au couteau survenues au mois de septembre dans la Première Nation crie James Smith et dans le village voisin de Weldon, qui ont fait 10 morts et 18 blessés.

Limités dans leurs actions

Daniel Bellegarde préside le conseil des commissaires du Service de police des Premières Nations de File Hills. Selon lui, les services de police des Premières Nations sont limités dans leurs actions.

Daniel Bellegrade pense que le cadre actuel ne permet pas aux services de police des Premières Nations, notamment, de recruter du personnel de façon adéquate. Il ajoute que, parfois, le financement n'est garanti que pour une année.

Directeur général de l'Association des chefs de police des Premières Nations, Lennard Busch estime aussi qu'une loi pourrait aider à résoudre les difficultés actuelles, telles que l'éloignement de certaines communautés.

Selon Lennard Busch, il y a un peu plus de 30 services de police des Premières Nations dans tout le pays, et seulement 6 à l'ouest de l'Ontario.

Soutiens financiers

Les services policiers des Premières Nations reçoivent un soutien financier par le biais du Programme des services de police des Premières Nations et des Inuit, créé en 1991.

Entre 2019 et 2020, plus de 150 millions de dollars ont été octroyés pour soutenir plus de 1350 postes de policiers dans plus de 425 communautés des Premières Nations et des Inuit au Canada.

Le rapport reconnaît malgré tout que les Premières Nations ont vécu des défis importants, notamment financiers, ce qui entrave la fourniture des services de police adéquats adaptés à leur culture.

Dans son budget 2021, le gouvernement libéral fédéral a promis plus de 850 millions de dollars sur une période de cinq ans pour soutenir les services de police et de sécurité dans les communautés autochtones.

Avec les informations d'Emily Pasiuk