Le Festival de la poésie et le FestiVoix ravis du nouveau calcul des subventions

Les représentants du FestiVoix et du Festival international de la poésie de Trois-Rivières sont satisfaits des changements annoncés plus tôt cette semaine par la Ville. Les élus ont adopté une grille d’analyse qui aidera à déterminer les montants octroyés aux événements.

C’est positif , a déclaré le directeur général et artistique du FestiVoix, Thomas Grégoire, en entrevue à l’émission En direct. Ça nous permet de nous améliorer, de mieux évaluer notre événement sur des critères non discrétionnaires, mais plus professionnels.

Le FestiVoix reçoit le même montant de la Ville depuis 2019, soit 400 000 dollars. Durant cette période, donc depuis 13 ans, le budget de l’événement est quant à lui passé de 2,1 millions de dollars à 5,6 millions.

L’argent fourni par la Ville représente actuellement 7 % de son budget. Le FestiVoix aura désormais la possibilité d’aller chercher une subvention allant jusqu’à 12 %. Si le financement municipal est augmenté, Thomas Grégoire estime que cela permettrait d’ améliorer la programmation et de maintenir des prix de passeports accessibles .

Les sommes recommandées pour les subventions reposeront sur six critères : les bénéfices pour la qualité de vie des citoyens, les retombées économiques, le développement durable, l’expérience du promoteur, la créativité et l’innovation ainsi que la santé et sécurité des événements. Un montant limite a aussi été établi. Les changements entreront en vigueur progressivement sur trois ans.

Le président et fondateur du Festival international de la poésie de Trois-Rivières, Gaston Bellemare, trouve la décision des élus très logique.

La Ville a le droit, ça se passe chez elle, dans ses rues, dans les établissements qui paient des taxes, je pense qu’elle a un droit de regard , a-t-il expliqué en entrevue à l’émission En direct.

Il faut qu'il y ait des critères qui soient communs. Une activité ne peut pas avoir moins de critères à rencontrer que d’autres , poursuit-il.

Le festival reçoit près de 125 000 dollars en subvention de la Ville de Trois-Rivières. Gaston Bellemare ne sait pas encore ce que la nouvelle grille aura comme impact pour son événement.

Le budget du Festival international de la poésie est d'environ 1,3 million de dollars.