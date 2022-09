D’anciens élèves demandent la fermeture immédiate de la Legacy Christian Academy

Il y a quatre décennies de victimes. Nous ne voulons pas d'une cinquième , a déclaré Caitlin Erickson, une ancienne élève de cette école, après la réunion avec le ministre de l'Éducation.

Coy Nolin, Caitlin Erickson, Stephanie Hutchinson et leur avocat, Grant Scharfstein, ont eu une réunion privée avec Dustin Duncan et son personnel, mercredi après-midi, au centre-ville de Saskatoon.

Ces anciens élèves ont lancé un recours collectif au début du mois d'août et réclament 25 millions de dollars en dommages et intérêts.

Ils veulent aussi mettre la pression sur le gouvernement provincial afin qu'il ferme l'école.

Je pense qu'il nous a entendus. Nous avons dit que nous avions besoin d'action. Legacy doit être fermé , a déclaré Grant Scharfstein.

Dans une déclaration, le ministère de l'Éducation a indiqué que des mesures importantes sont prises pour assurer la sécurité de tous les enfants dans toutes les écoles de la province. Le ministère assure suivre de près cette situation.

En rappel, ces allégations ont depuis conduit à l'ouverture d'une enquête par la protectrice des enfants de la Saskatchewan, Lisa Broda.

Le gouvernement provincial a également nommé un administrateur indépendant pour diriger l'école cet automne.

À la suite d'une enquête de CBC cet été, plus de 30 anciens élèves et membres de l'église se sont manifestés, affirmant qu'ils avaient été victimes de privations et de violences généralisées, notamment d'abus sexuels, physiques et psychologiques, d'isolement et d'exorcismes homophobes.

Les responsables actuels de cette école ont décliné les nombreuses demandes d'entrevues. Dans une déclaration écrite, ils ont indiqué qu'ils prenaient les allégations au sérieux et qu'ils coopéreraient à toute enquête.

Avec les informations de Jason Warick