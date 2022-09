Un fonds pour soutenir l’attraction et l’établissement durable sur la Côte-Nord

Le FSAED dispose d’une enveloppe totale de 511 000 $ pour une durée de 4 ans. Cette somme provient d’une annonce sectorielle de 1,5 M$ présentée en mars dernier par Québec et les six municipalités régionales de comté (MRC) de la Côte-Nord.

On veut soutenir par exemple des initiatives pour attirer les gens, pour des séjours exploratoires ou pour des activités pour garder les gens chez nous , explique Alain Lapierre, directeur général et greffier-trésorier de la MRC de Sept-Rivières.

Alain Lapierre est le directeur général et greffier-trésorier de la MRC de Sept-Rivières. C’est la MRC de Sept-Rivières qui administre l’entente sectorielle. Photo : Gracieuseté d'Alain Lapierre

Il indique que les organismes peuvent bénéficier d’une aide allant jusqu’à 25 000 $ pour chaque projet. Si ce sont des projets qui ont des impacts sur au moins trois territoires de MRC , ça peut aller jusqu’à 50 000 $ , précise M. Lapierre.

Organismes admissibles à une aide du FSAED : Entreprises d’économie sociale et les coopératives;

Entreprises, à l’exception de celles du secteur financier, légalement constituées au Canada et disposant d’un siège social ou d’un établissement sur la Côte-Nord;

Organismes à but non lucratif (OBNL);

Les municipalités, les municipalités régionales de comté et l’organisme du domaine municipal;

Régies intermunicipales;

Communautés autochtones (conseil de bande);

Organismes des réseaux du milieu de l’éducation.

On invite les gens et les organismes qui ont des initiatives à contacter directement leur MRC . On a ce fonds, mais on a aussi d’autres fonds qui peuvent soutenir les initiatives , lance Alain Lapierre.

Le reste du 1,5 M$ de l'entente sectorielle sera dédié à la promotion de la Côte-Nord et à l'accompagnement des organismes du milieu par les différentes MRC .

C’est difficile d’avoir un projet unique pour l’ensemble des MRC . On est tellement différent d’une MRC à l’autre. Mais, on s’est entendu sur les bases. Il y a une enveloppe qui va servir à la promotion et l’attraction sur la Côte-Nord. Puis, les 511 000 $, c’est vraiment pour soutenir les initiatives en fonction des particularités de chacun des territoires , ajoute M. Lapierre.