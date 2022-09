Des Manitobains hésitent face aux doses de rappel et au vaccin bivalent de Moderna

Je vais bien pour l'instant , estime Danis Karuba, apprenant mercredi que tous les Manitobains âgés de plus de 18 ans avaient accès au vaccin bivalent.

Si c'est obligatoire, je le ferai, mais pour l'instant je vais continuer avec les deux doses que j'ai reçues , dit-il. M. Karuba ajoute qu'il n'a pas eu connaissance de cas de COVID parmi ses proches depuis plusieurs mois. Il n'est donc pas inquiet .

Par contre, Andrew Bachand, qui travaille dans le milieu de la santé, est content de pouvoir recevoir sa nouvelle dose de vaccin bivalent, mardi prochain. Je ne peux pas imaginer une meilleure manière de commencer mes vacances , lance-t-il.

J'ai malheureusement vu le côté sombre de cette maladie [...] Tout ce que je peux faire pour protéger mes patients et ma famille, je vais l'entreprendre , assure M. Bachand.

Andrew Bachand, qui travaille dans le milieu de la santé, veut minimiser le risque pour ses patients en recevant une nouvelle dose de vaccin. Photo : Radio-Canada / Jaison Empson

De son côté, Eshaan Revis est content de savoir que le vaccin bivalent est disponible, mais personnellement, il ne compte pas relever la manche de si tôt. Quand j'aurai vu que ce vaccin n'a pas d'effet négatif sur les gens que je connais, je le prendrai , dit-il.

M. Revis précise que jusqu'à maintenant, il a attendu entre trois et quatre semaines après être devenu admissible aux différents vaccins et doses de rappel avant de les recevoir.

Eshaan Revis estime que la facilité d'accès à un rendez-vous pour être vacciné est aussi un facteur. Photo : Radio-Canada / Jaison Empson

J'espère ne pas avoir à attendre et à réserver un rendez-vous , note Eshaan Revis, ajoutant qu'il a reçu sa dose de rappel dans une épicerie. Il croit qu'il est plus pratique de se faire vacciner dans les petits sites que dans les grands centres de vaccination.

Quand on va [aux grands centres], ça prend du temps et il faut planifier toute une journée autour de cette sortie , explique M. Revis.

Créer « une complaisance »

La variété des réactions face au vaccin ne surprend pas la professeure au département des sciences de la santé communautaire à l'Université du Manitoba, Michelle Driedger.

Dans nos recherches, nous voyons une association, comme quoi en recevant d'autres vaccins [que celui contre la COVID], on est protégé et qu'on n'a pas besoin d'une dose de rappel , explique-t-elle.

Mme Driedger ajoute qu'un autre facteur qui porte à confusion est que les vaccins contre la COVID-19 n'empêchent pas les gens d'attraper ou de répandre la maladie. Ça crée des questionnements chez les gens [...] En réalité, le virus va continuer d'évoluer , souligne-t-elle.

La professeure croit que l'absence de mesures sanitaires obligatoires et le manque d'information sur la progression des cas au Manitoba ont fait oublier à la population les risques sanitaires.

Tout s'est terminé si rapidement au printemps [...] Tout est recommandé et non plus obligatoire, je crois que ça a créé une certaine complaisance.

Avec les informations de Emily Brass