À Calgary, le nombre de locataires augmente plus rapidement que celui des propriétaires

Cette situation est similaire à la tendance nationale : être propriétaire devient de moins en moins commun, surtout auprès des jeunes.

En 2011, 50,6 % des Calgariens âgés de 25 à 29 ans possédaient leur maison. En 2021, le taux de propriété de cette tranche d’âge était de 34,8 %.

Pour les Calgariens âgés de 30 à 34 ans, ce taux est passé de 65,8 % à 55,2 %, et celui de la tranche d’âge de 35 à 39 ans a diminué de 5,4 points de pourcentage entre 2011 et 2021.

Aaron Gorski, analyste à Statistique Canada, dit que les chiffres reflètent les préférences des jeunes, notamment, vivre dans le centre-ville.

Dans les centres-villes, il y a plus de condominiums, plus de tours d’appartements, et je crois que ce sont des facteurs qui vont influencer les changements de comportement , dit-il.

Il souligne que depuis 2016, le nombre de condominiums à Calgary a augmenté de 19 %. Selon le dernier recensement, près de 43 % d’entre eux sont loués.

Anupam Das, professeur en économie à l'Université Mount Royal, croit que cette tendance est majoritairement due aux incertitudes économiques et à la capacité financière.

Pour moi, c'est simplement une question de coûts-avantages. Les jeunes n'ont pas assez de revenus pour s'engager dans l’achat d'une maison sur une longue période.

C’est la situation dans laquelle se retrouvent Raelle Chauvin et Heather Gibson.

Raelle Chauvin a 30 ans et travaille dans un entrepôt de fleurs. Elle voudrait acheter un logement, mais elle ne croit pas que son salaire sera suffisant pour obtenir un prêt. Il faudrait pour cela qu’elle se marie, dit-elle.

Louer au lieu d’acheter est un problème d’abordabilité , affirme-t-elle.

Heather Gibson, 26 ans, voulait aussi acheter une maison, jusqu'à ce que les restrictions sanitaires contre la COVID-19 provoquent une forte réduction de son salaire d’agente de voyage. Elle vit chez ses parents pour faire des économies.

Donc maintenant je cherche un logement abordable sans être obligé de vivre d’une paye à l’autre , dit-elle.

Avec des informations de Paula Duhatschek