L’organisme Moose Jaw Pride sera dissous alors que 100 000 $ manquent à l’appel

Le C. A. a découvert qu’aucune gestion comptable n’avait été accomplie en 2021 et que les passifs empilés, s'élèvent à plus de 100 000 $.

Moose Jaw Pride ne fournira donc plus de services, mais ses membres serviront toujours la communauté, indique le président du conseil d’administration, Cole Ramsey.

L'organisation devra tout de même rembourser ses passifs, ajoute le président. Si elle y parvient, elle pourrait demeurer active, mais la dissolution de l'organisation est plus probable.

Cole Ramsey avance que les rapports financiers mensuels étaient présentés ou bien à l’oral, ou encore n'étaient pas présentés du tout.

Selon Cole Ramsey, des efforts ont été faits pour tenter de joindre le comptable de l'organisation. Ce dernier se serait fait dire que ses services n'étaient plus retenus.

Cole Ramsey raconte également que le conseil aurait éprouvé quelques doutes après avoir reçu le courriel d'une organisation subventionnaire. Cette dernière disait attendre un rapport de subvention de la part de Moose Jaw Pride depuis un moment.

Selon des états financiers, en date du 31 août, les passifs s'élevaient à 90 000 $ en prêts, à plus de 3700 $ en subventions à rembourser, et près de 2000 $ pour la location d’un photocopieur.

Des transactions ont également été facturées sur une carte de crédit dont le C. A. ignorait l'existence jusqu’au mois dernier.

L’organisation a enregistré un peu plus de 1100 $ de profits depuis le début de l’année et possède 15 000 $ en actifs.

À qui incombent les responsabilités financières

Selon Cole Ramsey, les responsabilités financières incombaient au directeur général de l’organisation, soit Taylor Carlson, qui a occupé ce poste de septembre 2019 jusqu’au mois dernier.

Taylor Carlson serait le dernier à avoir communiqué avec le comptable et a été démis du conseil le 11 août dernier.

La friperie Rainbow Retro, ouverte en 2018, était une source additionnelle de revenus pour Moose Jaw Pride. Elle fermera ses portes dès cette fin de semaine.

Elle n'aurait rapporté que 12 000 $ en revenus, lesquels n’auraient été déposés dans aucun des comptes bancaires de Moose Jaw Pride.

Selon Cole Ramsey, les membres du conseil doivent toujours digérer la nouvelle, mais avancent un pas à la fois.

Avec les informations de Ethan Williams