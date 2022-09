Refus d’une professeure de porter un micro : un ex-étudiant a gain de cause

William Sears, une personne malentendante, avait abandonné un cours d’histoire en 2015 parce que la professeure Ranee Panjabi lui avait dit qu’elle ne pouvait pas porter un émetteur FM pour des raisons religieuses, selon un arbitre nommé par la Commission.

L’Université savait ou aurait dû savoir que ces deux personnes risquaient d’avoir un désaccord sur la question de l’accommodement et elle n’a pas suffisamment agi pour éviter cela, explique l’arbitre Brodie Gallant dans sa décision.

Me Gallant souligne que la professeure occupait une position d’autorité et qu’elle a empêché l'étudiant d’avoir accès au cours.

En fin de compte, M. Sears a quitté la salle du cours dans l’embarras et l’humiliation. Il me semble clair qu’il a été profondément touché par cet incident et qu’il ressent toujours aujourd’hui de fortes émotions découlant de l’événement , affirme Me Gallant.

Me Gallant accorde un dédommagement de 10 000 $ à William Sears.

L’Université Memorial fait appel

L’Université Memorial porte la décision en appel devant la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador. Elle espère la faire invalider et éviter de payer ce dédommagement.

L’Université estime que l’arbitre a commis des erreurs de droit en analysant les faits, explique le porte-parole David Sorensen. Il ajoute que l’Université s’engage toujours à offrir des programmes et des services accessibles aux étudiants ayant un handicap.

L’Université juge que l’arbitre a insuffisamment tenu compte de son obligation d’équilibrer des droits opposés et du fait qu’elle a agi de bonne foi.

Un précédent en 1996

Lorsque William Sears était étudiant, il consultait régulièrement le centre Blundon, le service de l’Université Memorial chargé des accompagnements, selon l'arbitre Gallant. Il y allait avant chaque semestre pour que le service informe ses futurs professeurs du besoin de porter un microphone.

Lorsqu’il a fait cette démarche en 2015, un gestionnaire du centre Blundon a écrit à tous les futurs professeurs de l’étudiant, à l’exception de Ranee Panjabi, parce qu’il se souvenait d’une controverse similaire survenue en 1996.

Un autre étudiant de cette université avait porté plainte pour discrimination en 1996 lorsque la professeure Panjabi a refusé de porter un microphone. Mme Panjabi a conclu une entente avec l’Université pour qu’elle soit dispensée de porter tout appareil de ce genre.

La professeure pratique une religion qui met l’accent sur l’expérience personnelle et la recherche individualisée et personnelle de la vérité, explique l’arbitre dans sa décision. Selon ces croyances religieuses, porter un émetteur FM perturberait considérablement l’équilibre spirituel qui doit être maintenu.

Deux jours avant le début des cours, le gestionnaire du centre Blundon a consulté un directeur intérimaire qui, selon l’arbitre, n’avait pas pensé à l’entente conclue avec la professeure et a dit au gestionnaire de faire comme d’habitude.

Selon Brodie Gallant, l’Université a ainsi raté l'occasion d’un accommodement.

L’arbitre ajoute que la professeure Panjabi lui avait dit qu’elle n’avait pas vu les deux courriels de l’Université à ce sujet. Alors, quand M. Sears est entré dans la salle de cours, ils ignoraient tous les deux qu’ils allaient avoir un désaccord.

Mme Panjabi a refusé de porter le micro et elle a proposé de l’installer sur une table voisine, mais M. Sears a dit que c’était insuffisant et il est sorti de la salle.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un rassemblement à l'Université Memorial en 2015 en appui à William Sears, qui ne pouvait alors entendre sa professeure d'histoire parce qu'elle refusait de porter un microphone pour des raisons religieuses (archives). Photo : Radio-Canada

Il n’a pas été possible d’avoir en entrevue William Sears ni avec Ranee Panjabi, qui est à la retraite. M. Sears a décroché son diplôme en 2017.

L’arbitre Gallant reconnaît que l’Université a fait des changements pour éviter ce genre de différend à l’avenir, dont un moyen pour les étudiants de demander des accommodements sans avoir à communiquer directement avec leurs professeurs. Malheureusement, ces changements sont survenus trop tard pour M. Sears , ajoute-t-il.