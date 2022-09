Des Ontariens se plaignent de la hausse marquée du coût du gaz naturel

Le distributeur de gaz naturel a augmenté ses tarifs de 18 % à 23 % le 1er juillet et demande à la Commission de l’énergie de l’Ontario d’approuver une autre hausse pour le 1er octobre, citant la flambée des prix du gaz naturel sur les marchés.

Mme McCarthy, 73 ans, habite avec son mari dans une maison à Newcastle dans la région de Durham. Elle surveille leurs factures de près, dit-elle, parce que leurs revenus sont limités.

Elle a d’abord cru que le montant beaucoup plus élevé sur sa dernière facture était une erreur. J’ai appelé Enbridge, mais ils m’ont dit que ce n’était pas une erreur , raconte-t-elle.

« Je me sentais en sécurité, j’avais fait un budget et on le respectait et soudainement, il y a toutes ces dépenses additionnelles. »