L’avenir de l’épicerie coopérative de Moonbeam remis en question

La nouvelle présidente du conseil d’administration de l’entreprise sociale, Annie Léonard-Plourde, est préoccupée par la situation. Le début de l'Assemblée générale annuelle de la coopérative, le 13 septembre dernier, a même été retardé, en raison d'un manque de quorum.

C’est un cri d’alarme. Faut que les gens y pensent sérieusement. On veut une épicerie, ou on n’en veut pas. Un moment donné, faut se mettre ensemble et travailler ensemble, parce que seul, on n’y arrive pas , dit-elle.

Parmi les facteurs qui ont donné un dur coup à l'épicerie, Mme Léonard-Plourde souligne l'impact de la pandémie qui a forcé la coopérative à réduire le nombre de clients autorisés à y entrer.

Si certains clients sont fidèles et y font leurs emplettes chaque semaine, certains autres préfèrent remplir leur panier d’épicerie par exemple à Kapuskasing, et n’utilisent la coopérative qu’uniquement comme un dépanneur, ajoute-t-elle.

Des profits ? Ça fait deux ans que l’entreprise sociale n’en fait pas , estime Mme Léonard-Plourde

Et sans profits, difficile de convaincre les institutions financières de les aider à construire un nouveau bâtiment, pourtant nécessaire puisque l’édifice actuel est vieillissant et trop petit.

Jocelyne Filion, membre du conseil d’administration de la Coopérative régionale de Moonbeam, faisant son épicerie Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

La coopérative attend aussi impatiemment les autorisations du gouvernement de l'Ontario pour son projet d’immobilisation.

Sans ces documents, il est impossible même de commencer une campagne de financement dans la population estime Mme Léonard-Plourde.

Inquiétudes partagées

Le directeur général du Conseil de la coopération de l’Ontario, Julien Gérémie s’inquiète aussi pour le sort de l’épicerie.

Julien Gérémie du Conseil de la coopération de l'Ontario est préoccupé par le manque d'intérêt de la population à l'endroit de l'épicerie. Photo : Conseil de la coopération de l'Ontario

Le désengagement de la population au fil du temps, après avoir travaillé aussi fort sur un projet du genre, n’est pas unique à Moonbeam, selon lui.

Ça prend des stratégies pour maintenir la mobilisation, surtout lorsque l'intérêt pour le projet s'atténue, croit-il.

« C’est dommage parce qu’on peut se trouver à un carrefour où soit on fait renaître cet engagement, soit on revient au point de départ de se dire : si la communauté n’est plus intéressée et que vous êtes les propriétaires collectivement de cette entreprise, peut-être que notre raison d’être soit doit changer et évaluer les nouveaux besoins de la communauté par rapport à la coopérative, ou le besoin n’est plus là. » — Une citation de Julien Gérémie, directeur général du Conseil de la coopération de l’Ontario

Une crainte que ce soit le début de la fin

Mme Léonard-Plourde s’inquiète des conséquences qu’aurait la fermeture de l’épicerie du village, surtout pour les personnes âgées qui n’ont plus de permis de conduire et qui ne peuvent pas se rendre dans les communautés avoisinantes pour faire leurs emplettes.