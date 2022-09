Les provinces de l’Atlantique retiennent leur souffle à l’approche de l’ouragan Fiona

L'ensemble des provinces de l'Atlantique subiront des répercussions de la tempête, mais, selon les prévisions, les régions les plus touchées seront l'est de la Nouvelle-Écosse et le Cap-Breton, qui seront frappés dans la nuit de vendredi à samedi. Le système atteindra la Basse-Côte-Nord, au Québec, et le sud-est du Labrador tôt dimanche.

Les plus récentes prévisions météo La plupart des régions subiront des vents ayant la force d'un ouragan;

Des quantités généralisées de 100 à 200 mm de pluie sont probables;

Certaines vagues sur la partie est du golfe du Saint-Laurent pourraient être de plus de 12 mètres.

Fiona devrait se transformer en tempête post-tropicale lors de son approche vers le Canada, mais cela ne signifie pas que son intensité diminuera pour autant.

L'ouragan Fiona touchera les provinces de l'Atlantique directement samedi matin. Photo : Environnement Canada

C’est la structure du système qui changera. Il grossira et couvrira un plus large territoire.

De la pluie, parfois forte, précédera l’arrivée de la tempête.

Le 20 septembre, les résidents de l'île de Porto Rico se sont réveillés sans électricité et avec plusieurs arbres tombés sur les routes de ce territoire américain. Photo : Getty Images / Jose Jimenez

Environnement Canada indique qu'il y aura probablement des inondations et des routes emportées.

Mais ce sont surtout les vents qui inquiètent les autorités. Avec les arbres remplis de feuilles, il est fort probable qu’il y ait de nombreuses pannes causées par la tempête. Environnement Canada souligne aussi les risques pour les bâtiments en construction qui sont particulièrement vulnérables .

Nova Scotia Power a indiqué qu’elle ouvrirait son centre des opérations d’urgence dès vendredi matin afin de coordonner les équipes sur le terrain. Des équipes supplémentaires sont envoyées au Cap-Breton.

Hydro-Québec se prépare aussi. Cinq nacelles et une équipe de plus de 20 personnes seront déployées aux Îles-de-la-Madeleine en prévision de la fin de semaine.

Les entreprises de télécommunication Bell, Telus et Rogers ont indiqué à CBC que des équipes locales sont prêtes à effectuer des réparations au besoin. On suggère aux utilisateurs de penser à charger leurs appareils électroniques à l'avance.

Plusieurs fermetures

Des entreprises et des organisations ont déjà annoncé des fermetures et des annulations. En Nouvelle-Écosse, tous les sites de camping et parcs provinciaux seront fermés à midi vendredi, de même que les plages provinciales.

Une évaluation des dommages devra être faite avant toute réouverture, indique le ministère des Ressources naturelles.

Les horaires des traversées seront perturbés. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Les traversées de l'entreprise CTMA entre l'Île-du-Prince-Édouard et les Îles-de-la-Madeleine sont devancées. Il est important de consulter les horaires avant les départs.

La Ligue de hockey junior majeur du Québec reporte aussi plusieurs matchs dans les provinces maritimes pour assurer la sécurité du personnel, des joueurs et des partisans.

De l’aide pour les sans-abris

Un organisme au Cap-Breton tente de trouver des solutions pour loger temporairement des sans-abris à l’approche de la tempête.

Christine Porter, du Ally Center, à Sydney, dit avoir parlé à des gens qui habitent dans des tentes et qui ignoraient tout des risques encourus à cause des vents et de la pluie qui s’en viennent dans la région.

Les tentes ne vont pas tenir le coup dans un ouragan. Nous sommes très inquiets pour eux , dit-elle à propos des personnes qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas avoir accès aux refuges.

Des sans-abri résident dans des tentes au centre-ville de Charlottetown. Photo : Radio-Canada / Shane Hennessey

À l’Île-du-Prince-Édouard, la province a annoncé mercredi qu’elle mettrait sur pied un refuge temporaire au centre communautaire Jack Blanchard. On y mettra des lits de camp et on fournira eau et nourriture aux personnes qui en ont besoin.

Des agriculteurs préoccupés

En Nouvelle-Écosse, les producteurs maraîchers sont inquiets.

Tim Marsh est le président de la Fédération de l'agriculture de la Nouvelle-Écosse. Il est inquiet pour ses membres. Photo : Radio-Canada / Dave Laughlin

C’est un autre niveau de stress parce que nous sommes en pleine récolte , précise Tim Marsh, président de la Fédération de l’agriculture de la Nouvelle-Écosse et agriculteur.

« Est-ce qu’il y aura des dommages aux cultures? Des inondations? Il y a beaucoup d'inconnus… tout le monde surveille les prévisions. » — Une citation de Tim Marsh, président de la Fédération de l’agriculture de la Nouvelle-Écosse et agriculteur

Les vents pourraient toucher particulièrement les producteurs de maïs et les pomiculteurs.

En plus d’abîmer les fruits et légumes, les vents pourraient propager le feu bactérien, une maladie qui touche les pommes et les poires.

Il y a huit ans, l'ouragan Arthur avait propagé la bactérie et 90 % des vergers de la Nouvelle-Écosse avaient été touchés. Dix mille arbres ont été perdus.

L'organisme Farm Safety Nova Scotia recommande à ses membres d’avoir une assurance récolte. On conseille aussi de bien sécuriser les animaux dans des bâtiments à l’abri des risques d’inondation.

Avec des informations de CBC