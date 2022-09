Un premier citoyen intéressé par la mairie de Saint-Élie-de-Caxton

Réal Noël a été le directeur de campagne de Gina Lemire qui s’est fait élire en novembre 2021. Cette dernière a toutefois annoncé mardi soir qu’elle ne souhaite plus occuper ce poste.

On a des défis immenses à relever à Saint-Élie-de-Caxton, on est en train d’être écrasé sous un énorme fardeau fiscal, on ne crée plus assez de richesse dans le village pour pouvoir faire du développement [comme on pourrait] en faire , a déclaré Réaël Noël en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Il souligne que la Municipalité a dû payer des sommes importantes pour les histoires de cour, les chicanes et des règlements d’emprunt pour consolider des dettes .

« Bien sûr qu’il fait toujours bon vivre à Saint-Élie-de-Caxton, mais là, il faut donner un tour de clé de moteur un peu plus fort. » — Une citation de Réal Noël, propriétaire du Fidor

L'aspirant candidat à la mairie aimerait favoriser une plus grande présence du conteur dans les activités de la municipalité. Pour moi, Fred [Pellerin] reste l’ambassadeur du village , dit-il.

Du temps où Robert Gauthier était maire de Saint-Élie-de-Caxton, les liens s’étaient effrités entre Fred Pellerin et la Municipalité.

Réal Noël a expliqué jeudi matin qu’il a vu venir le départ de Gina Lemire. La mairesse a déclaré partir pour des raisons personnelles, mais a aussi écrit qu’elle a été élue dans un contexte où il y avait beaucoup de colère et de frustration .

Dans un message relayé sur la page Facebook du Fidor mercredi, Réal Noël a écrit qu’ il est temps d'aller voir les différents paliers de gouvernements pour favoriser les investissements dans le village .

Cette année, le Café Victor ferme ses portes, la boutique des artisans derrière le presbytère risque de subir le même sort, les marchés, c'est terminé , déplore l’homme sur les réseaux sociaux.

Le développement culturel, le rayonnement touristique ainsi que le patrimoine caxtonien sont parmi les enjeux importants pour celui qui compte présenter un plan politique bien ficelé .

La date de l'élection pour pourvoir le poste de maire n'est pas encore connue.