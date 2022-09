La marche contre les agressions sexuelles de retour à Ottawa et en Outaouais

Du côté d’Ottawa, le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) invite les participants à se présenter devant l’hôtel de ville, dès 17 h, pour voir l’exposition en tournée La force des survivantes à travers l'animal, qui a pour but d’offrir une vague d’énergie aux survivantes et sensibiliser la communauté ottavienne sur une réalité qui affecte 1 Canadienne sur 3 , explique l’organisme dans un communiqué de presse.

Tous les groupes participant à l’évènement se retrouveront ensuite au parc Minto, à 18 h, avant d’entamer une marche à travers le centre-ville.

À Gatineau, le Centre d’aide et de lutte contre les agressions sexuelles (CALAS) de l’Outaouais donne rendez-vous aux participants à 18 h, au parc Jacques Cartier, devant la statue Maurice Richard, située au coin des rues Laurier et des Allumettières. Le cortège traversera ensuite le pont Alexandra pour aller rejoindre les manifestants qui marcheront dans les rues d’Ottawa.

Après deux années de confinement, nous avons des maux à dire... Marchons solidairement dans les rues d'Ottawa pour dénoncer les agressions sexuelles! Revendiquons fièrement un monde sans inégalités et sans exploitation sexuelle des filles et des femmes! lance le CALACS d’Ottawa.

Le CALAS de l’Outaouais explique que cette marche vise à susciter la solidarité des femmes et de toute la population, par la dénonciation et la riposte face à la violence que nous subissons quotidiennement .

À l’ère #MeToo (#MoiAussi), il est particulièrement important de continuer à revendiquer le droit d’être en sécurité et de se sentir en sécurité partout. Nous voulons redonner aux femmes le droit de se réapproprier les espaces publics, qui très souvent, sont synonymes de peur. C’est également un moment privilégié pour sensibiliser la population à la violence sexuelle et marcher pour une culture du consentement.