Forte opposition pour un projet de gravière à Val-d’Or

La compagnie d’Amos a déposé une demande de bail exclusif pour une gravière d’une superficie de 64 hectares, dans le secteur du chemin des Scouts.

Avec ce futur site, qui pourrait être exploité pendant 25 ans, Norascon espère pouvoir continuer à alimenter son usine de fabrication de béton bitumineux, destiné aux projets d’asphaltage des villes et du ministère des Transports.

Le président de Norascon, David Fortin et le consultant Charles Delisle présentaient le projet. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Dans sa présentation au public, la compagnie a soutenu que son projet surpasse toutes les normes de localisation exigées pour l’exploitation d’une gravière. Norascon soutient aussi que d’autres sites ont été étudiés, dont un à Louvicourt, mais ils étaient problématiques et entraînaient de longs déplacements polluants pour ses camions.

Pour plusieurs organismes et citoyens, le projet ne tient simplement pas la route.

Le Centre d’amitié autochtone, la Corporation des parcs et espaces récréatifs, le Club cycliste Accro-Vélo, l’Action Boréale et Mères au front ont invoqué plusieurs enjeux potentiels, comme le morcellement de la Forêt récréative, la proximité du site autochtone Kinawit, la perte de sentiers de vélo et aussi des craintes quant à la protection des réserves d’eau souterraine dans le secteur.

Plusieurs résidents du secteur sont aussi venus au micro pour exprimer des craintes de voir leur milieu de vie bouleversé par le projet.

On voulait signifier notre opposition, a commenté Stéphane Tremblay, qui habite sur le chemin des Scouts. On a chacun nos raisons, comme citoyens et utilisateurs de ce site. On passe là deux fois par jour, on utilise ce chemin déjà en très mauvais état. Oui, ils respectent les normes, mais est-ce suffisant dans un contexte d’acceptabilité sociale?

Stéphane Tremblay, résident du chemin des Scouts a pris la parole mercredi. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Rodrigue Turgeon, avocat et co-porte-parole de la Coalition Québec meilleure mine, espère que Norason aura entendu le message.

On le voit à la réception du public qu’on aurait tous aimé avoir accès à de l’information plus rapidement, note-t-il. Il n’y a eu aucun commentaire positif, ça soulève des questions sur la suite du processus. Il reste du temps pour se prononcer, mais en même temps, il y a quand même des décisions évidentes qui peuvent être prises à la lecture de ce qu’on a entendu ce soir.

Sans prendre formellement position sur le projet au nom de son organisme, il affirme ne pas avoir été rassuré par ce qu’il a entendu.

À sa face même, quand on voit qu’ils visent à exploiter un esker aquifère qui peut fournir de l’eau pour les générations à venir, ça nous interpelle, lance-t-il. Tout ne se résume pas à cette question, mais on était ici pour avoir des informations sur l’ensemble du projet. Au-delà de ça, on est encore dans un exemple flagrant qu’il n’y a pas d’efforts des élus pour protéger les eskers. Ça ouvre la porte à des projets de la sorte et à ce que la population doive se mobiliser en réaction.

Chez Norascon, on a voulu se faire rassurant quant à la protection de l’eau, assurant que les opérations ne s’approcheraient pas de la nappe phréatique.

Appelé à commenter le déroulement de la soirée, le directeur général de Norascon, David Fortin, dit en tirer du positif.

Dans un sens, on est contents de prendre le pouls de la population et établir un dialogue, affirme-t-il. On est en mode conciliation. On veut trouver des moyens de cohabiter avec les gens de Val-d’Or. C’est pour nous le meilleur site. On s’attendait à ce que les gens viennent dire ce qu’ils en pensaient. On veut tenir compte de leurs préoccupations.

La consultation de Norascon se poursuit pour encore un mois. Le projet sera ensuite soumis pour analyse à la MRC de la Vallée-de-l’Or, qui aura à déterminer si le bail exclusif est accordé ou non à la compagnie.