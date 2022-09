Accusé d’agressions sexuelles, Raphaël Bélisle aurait fait une troisième victime

Le dossier judiciaire de Raphaël Bélisle, qui était enseignant suppléant d'une école primaire du Centre de services scolaire (CSS) des Hauts-Cantons, bénévole scout et famille d'accueil pour la DPJ, s'alourdit. De nouvelles accusations de contact sexuel et d'agression sexuelle sur une victime de moins de 16 ans ont été déposées au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) par le Service de police de Sherbrooke (SPS).

L'individu de 25 ans, qui a été arrêté le 6 septembre dernier, fait déjà face à deux chefs d'accusation d'agression sexuelle et deux chefs de contact sexuel à l’endroit de deux victimes de moins de 16 ans.

L'accusé sera de retour devant les tribunaux le 24 octobre prochain et c'est à ce moment que les nouvelles accusations devraient être déposées.

Le SPS précise que la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS) a été lancée en partenariat avec la Sûreté du Québec, puisque trois victimes sont maintenant identifiées dans le dossier.

Une série de conditions à respecter

Le jeune homme, qui n'avait pas d'antécédents criminels, est en liberté en attendant son procès.

Il lui est toutefois interdit de se retrouver sur les lieux où pourraient travailler, étudier ou demeurer les plaignants et leurs témoins. Il lui est également interdit de communiquer avec eux ou d'être en leur présence.

Raphaël Bélisle n'a pas non plus le droit d'être en contact avec des mineurs, de fréquenter un lieu où pourraient se trouver des mineurs (parcs, garderies, terrain de jeu, etc.), de travailler ou faire du bénévolat dans un endroit où il serait en position d'autorité vis-à-vis des mineurs, et de posséder des armes.