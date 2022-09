Un projet d’extraction d’une roche volcanique est étudié à Dalhousie

Les entreprises québécoises Cimbec et Carboniq étudient un projet d'extraction d'une roche d'origine volcanique à Dalhousie, au Nouveau-Brunswick. S'il est réalisé, il pourrait aider l'industrie du ciment à réduire son empreinte environnementale.

La roche en question est de la pouzzolane. Il s'agissait à l’origine de cendres projetées par un volcan il y a 400 millions d'années.

Et ce volcan-là, 400 millions d'années, était ce qu'on appelle le Sugarloaf aujourd'hui , précise le PDG de Carboniq, Réjean Carrier.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le mont Sugarloaf, au Nouveau-Brunswick, est un ancien volcan qui a fait éruption il y a environ 400 millions d'années. Photo : Radio-Canada

Des travaux de forage sont en cours à Dalhousie afin de mesurer la quantité et surtout la qualité de la pouzzolane. Cette dernière a d'abord été remarquée dans une carrière.

On voit que la roche qu'on avait identifiée en surface se retrouve en profondeur , indique Réjean Carrier. On a une continuité géologique. Est-ce qu'on a de la continuité dans la chimie, dans la composition chimique de la roche? On va le voir. Les premiers échantillons sont déjà dans les laboratoires.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des travaux de forage sont en cours dans les environs de Dalhousie. Photo : Radio-Canada

Les fabricants de ciment pourraient utiliser la pouzzolane pour remplacer une des composantes de la recette actuelle qui génère une importante quantité de gaz à effet de serre.

« La justification de ce projet-là, c'est la réduction de l'empreinte carbone de l'industrie du ciment. Ça, c'est la première raison pour laquelle on s'intéresse à ce matériau dans cette forme-là. » — Une citation de Réjean Carrier, président-directeur général de l’entreprise Carboniq

Le passé industriel de Dalhousie contribue à rendre le projet encore plus intéressant pour les promoteurs.

Il est en surface, à proximité d'un port, d'une voie ferrée également. Donc, il y a des infrastructures existantes , explique M. Carrier.

Espoir de développement économique

La maire de Dalhousie, Normand Pelletier, fonde de grands espoirs sur ce projet.

C'est non seulement les emplois, c'est les infrastructures, c'est le port de mer qui va être utilisé finalement , dit-il.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le port de Dalhousie pourrait servir au transport de la pouzzolane, espère le maire Normand Pelletier. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Le projet n’en est encore qu'à une étape préliminaire, ajoute Réjean Carrier. Il est encore trop tôt pour estimer le potentiel de création d'emplois et de revenus.

Les entrepreneurs poursuivent leur étude. Ils croient qu'ils auront des réponses à la plupart de leurs questions d'ici la fin de l’année.

D’après un reportage de Serge Bouchard