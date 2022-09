Postmedia met fin à l’édition en papier du lundi de 9 journaux, dont The Gazette

Postmedia Network a indiqué mercredi que neuf de ses quotidiens urbains ne seraient plus imprimés et livrés le lundi à compter du 17 octobre.

La porte-parole de Postmedia, Phyllise Gelfand, a précisé que The Gazette de Montréal, l'Ottawa Sun et Ottawa Citizen, l'Edmonton Sun, l'Edmonton Journal, le Calgary Sun, le Calgary Herald, The Province et le Vancouver Sun seraient tous touchés par cette décision.

Elle a ajouté que les versions électroniques des journaux concernés – une réplique numérique de l'édition imprimée – seraient toujours publiées le lundi et que les sites web respectifs seraient toujours mis à jour avec des articles et du contenu d'actualités.

Mme Gelfand a affirmé que Postmedia procédait à ce changement dans un contexte où les habitudes des lecteurs continuent de changer.

Postmedia a une robuste offre numérique et veut s'appliquer à aller là où (ses) lecteurs se trouvent , a-t-elle expliqué.

Mme Gelfand a précisé qu'il n'y aurait pas de suppressions d'emplois liées à cette décision de l'entreprise.