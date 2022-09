Coup d’oeil à la circonscription de Johnson

Johnson est la seule circonscription du Centre-du-Québec à avoir autant de candidatures féminines que masculines. Trois hommes et trois femmes briguent le poste de député provincial.

Johnson a été la circonscription avec le plus bas taux de participation au Centre-du-Québec en 2018 avec 67 % des électeurs qui s'étaient prévalus de leur droit de vote.

André Lamontagne, de la Coalition avenir Québec (CAQ), avait obtenu 53 % des voix. Il était le seul député centricois à avoir obtenu des responsabilités de ministre dans le gouvernement de François Legault.

Députés des 15 dernières années dans la circonscription de Johnson Députés des 15 dernières années dans la circonscription de Johnson Années Parti politique Nom 2018-2022 Coalition avenir Québec (CAQ) André Lamontagne 2014-2018 Coalition avenir Québec (CAQ) André Lamontagne 2012-2014 Parti québécois (PQ) Yves-François Blanchet 2008-2012 Parti québécois (PQ) Étienne-Alexis Boucher 2007-2008 Action démocratique du Québec (ADQ) Éric Charbonneau

Les personnes candidates en 2022 sont :

André Lamontagne, de la Coalition avenir Québec (CAQ)

André Lamontagne, 62 ans Photo : Gracieuseté de la Coalition avenir Québec

Ville de résidence : Montréal

Emploi au déclenchement de la campagne électorale : député provincial dans Johnson et ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches

Mouniro Younoussa, candidat du Parti libéral du Québec (PLQ)

Mouniro Younoussa, 64 ans Photo : Gracieuseté du Parti libéral du Québec

Ville de résidence : Drummondville

Emploi au déclenchement de la campagne électorale : conseiller en emploi

Nancy Mongeau, candidat de Québec solidaire (QS)

Nancy Mongeau, 42 ans Photo : Gracieuseté de Québec solidaire

Ville de résidence : Durham Sud

Emploi au déclenchement de la campagne électorale : Directrice du Journal de rue de l'Estrie, un organisme de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale

Jérémie Poirier, candidat du Parti québécois (PQ)

Jérémie Poirier, 19 ans Photo : Gracieuseté du candidat

Ville de résidence : Sherbrooke

Emploi au déclenchement de la campagne électorale : étudiant en histoire à l’Université de Sherbrooke

Luce Daneau, candidate du Parti conservateur du Québec (PCQ)

Luce Daneau, 58 ans Photo : Gracieuseté du Parti conservateur du Québec

Ville de résidence : Wickham

Emploi au déclenchement de la campagne électorale : orthopédagogue

Cindy Courtemanche, candidate de Démocratie directe

La circonscription de Johnson est située sur un territoire qui chevauche les régions administratives du Centre-du-Québec et de la Montérégie et comprend notamment une partie de Drummondville et d’Acton Vale, indique Élections Québec.