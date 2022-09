Le casse-tête des congés de maladie et de l’isolement causé par la COVID-19

La gestion de l’isolement en cas de contamination à la COVID-19 pose de plus en plus de difficultés dans les milieux de travail. Cependant, assure un avocat spécialisé en droit du travail, il existe déjà des mécanismes en place pour aider ceux qui épuiseraient leur banque de congés de maladie.

Actuellement, plusieurs employeurs ont cessé d'offrir des congés spéciaux pendant la période d’isolement et ne rendent plus disponible l’option du télétravail.

Des employés se retrouvent donc avec des banques de congé de maladie à sec, une situation qui crée des tensions dans certaines organisations, indique l’avocat spécialisé en droit du travail Sylvain Bouchard, de la firme Gauthier Bédard.

Me Bouchard rappelle que, même si la situation varie beaucoup d'un employeur à l'autre, une indemnisation minimale est prévue par la loi sur les normes du travail

Admettons qu’on avait les deux jours prévus à la loi sur les normes du travail, quand ils sont épuisés, on a accès au régime de prestations de maladie de l’assurance-emploi sans délai de carence. Ce n’est pas vrai que les gens tombent sans filet de sécurité, ça existait pour tous les types de maladies avant la pandémie , a-t-il indiqué lors d’une entrevue accordée à l’émission C’est jamais pareil mercredi matin.

L’avocat a ajouté que les milieux de travail devront s’habituer à la nouvelle réalité.

C’est comme si on sortait d’un gros nuage, il va falloir s’habituer à ça, on n’arrête pas de nous répéter dans les médias qu’il va falloir considérer vivre avec la COVID et considérer la COVID comme une autre maladie, bien là brutalement, c’est ce qu’on nous rappelle dans les milieux de travail avec les congés maladie , a-t-il poursuivi.

Des enseignants déçus

Mardi, le président du Syndicat de l'enseignement du Saguenay (CSQ), Jean-François Boivin, disait ne pas apprécier la politique de retrait durant cinq jours des enseignants qui présentent des symptômes de COVID-19. C'est que les enseignants devront puiser dans leur banque de maladie s'ils restent à la maison, ce qui pourrait les laisser sans filet s'ils tombent malades à nouveau durant l'année scolaire.

Que quelqu’un se voie obligé par le gouvernement de rester à la maison, parce que c’est marqué qu’on se doit d’être confiné, puis que la personne reste à la maison et vide sa banque alors qu’il est apte au travail et puis qu’après ça, si jamais il rattrape la COVID ou encore si jamais il a une pneumonie ou qu’il est vraiment inapte au travail, disons au mois de janvier, bien là sa banque est vide puis il va tomber sans solde. Là, il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas , avait-il dénoncé lors de l’émission Place publique.

Jean-François Boivin craint que certains de ses membres soient tentés de ne pas se tester pour la COVID-19 afin de demeurer au travail plutôt que de vider leur banque de congés de maladie.

Avec les informations de Nicolas St-Pierre et Michel Gaudreau