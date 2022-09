Des trafiquants derrière la mort d’un couple de Dieppe, affirme un policier de la GRC

Le caporal Mathieu Potvin et le constable Graham Bourque, de la Gendarmerie royale du Canada ( GRC ), témoignent cette semaine dans une audience disciplinaire. Des allégations de conduite déshonorante et de ne pas avoir complètement rendu compte de leur travail les 15 et 16 mai 2019 pèsent sur eux, en vertu du code de déontologie de la GRC .

Ces deux membres de la GRC surveillaient Jesse Logue, un trafiquant de drogue ciblé par une enquête baptisée J Trilogy , en 2019. Logue purge une sentence de 8 ans et demi de prison pour trafic de méthamphétamine (crystal meth) après avoir plaidé coupable en 2021.

À l’audience de mercredi, David Bright, un avocat qui représente le policier Bourque, a interrogé le collègue de ce dernier, Mathieu Potvin. Il lui a demandé si Jesse Logue et ses associés étaient dangereux. Oui, très , a répondu Potvin.

Est-il exact de dire que les parents d’autres personnes ont été tués à Dieppe par le groupe de M. Logue , a par la suite demandé l’avocat David Bright. Oui , a répondu le policier Potvin, sans donner plus de détails.

Cette allégation n’a jamais été mise à l'épreuve en cour.

L’avocat David Bright a refusé, après l’audience, de dire à qui il faisait référence lorsqu’il parlait de parents .

Il est possible qu’il parlait de Rose-Marie Saulnier, 74 ans, et Bernard Saulnier, 78 ans. Le couple a été retrouvé mort dans son domicile de la rue Amirault, à Dieppe, le 7 septembre 2019.

Bernard Saulnier, 78 ans, et Rose-Marie Saulnier, 74 ans, ont été retrouvés morts dans leur résidence de Dieppe, le 7 septembre 2019. Photo : Avec la gracieuseté de Fair Haven Funeral Home

Leur fils, Sylvio Saulnier, fait face à des accusations de possession de méthamphétamine et de cocaïne dans le but d’en faire le trafic. Les faits allégués se seraient produits entre le 4 juillet et le 1er septembre 2019. Il doit revenir en cour au courant de l’année prochaine.

Le caporal Hans Ouellette, porte-parole de la GRC au Nouveau-Brunswick, a refusé mercredi de commenter directement les affirmations faites à l’audience disciplinaire par le caporal Mathieu Potvin. Il s’est borné à répéter une déclaration faite plusieurs fois par la GRC depuis la mort des Saulnier, voulant qu’il soit prématuré de spéculer sur un lien entre ces deux enquêtes .

La police n’a jamais nommé de suspect dans le meurtre de ce couple âgé. L’enquête de la GRC sur cette affaire est toujours ouverte.