En autobus avec les candidats de Sherbrooke 

Des citoyens rencontrés par les candidats pendant leur voyage ont notamment réclamé un passage plus fréquent des autobus.

Les candidats ont discuté d'enjeux qui touchent les usagers de la Société de transport de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

L’invitation de Marc Denault était d'ailleurs loin d'être désintéressée. Il espère que tous les candidats s’engageront à militer pour que l'État augmente son financement dédié au transport en commun s'ils sont élus. Il juge que plusieurs programmes actuels sont tout simplement désuets.

Il y a des programmes de subventions qui datent de 2007. Un dollar en 2007 versus 2022, on fait beaucoup moins avec , constate-t-il.

Les candidats se sont rencontrés à la station du Cégep et se sont rendus à l'Université de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Des engagements de la part des candidats

Caroline St-Hilaire, qui a déjà été présidente du Réseau de transport de Longueuil, se dit sensible aux demandes de la STS.

On est en train d’avoir le message clair de la Société de transport que le besoin, c’est d’augmenter le nombre d’autobus et l’électrification. C’est dans ce sens-là que je vais travailler avec la Société de transport et la Ville de Sherbrooke , souligne-t-elle.

La solidaire Christine Labrie, qui utilise régulièrement le transport en commun, s'engage quant à elle à des investissements majeurs pour le réseau de transport sherbrookois. Elle travaillera aussi pour la gratuité à moyen terme.

Ce qu’on propose dans un premier mandat, c’est de diminuer le coût du transport collectif de moitié, et ça, on va le faire progressivement d’une année à l’autre pour pouvoir absorber la hausse d’achalandage qui vient avec. On va s’assurer, évidemment, de compenser les villes financièrement pour la réduction du coût du transport en commun pour les usagers , souligne-t-elle.

Le libéral François Vaes, qui a travaillé pour la compagnie de transport Transdev, répond aussi présent.

La rigueur budgétaire des sociétés de transport les empêche d’innover et empêche cette expertise-là d’offrir un bon service. Nous, c’est clair, c’est d’enrayer ces déficits-là, de les aider financièrement, de revoir les sources de financement avec eux, et de bonifier l’offre. C’est de travailler et de répondre à leurs attentes , explique-t-il.

La conservatrice Zoée St-Amand a quant à elle profité de son passage pour s’engager à ce que le transport soit gratuit à Sherbrooke.

Ce qu’on espère, c’est que ça devienne un incitatif pour les gens. Au lieu de prendre leur voiture cinq jours par semaine, c’est de se dire "aujourd’hui, je n’ai pas de courses à faire, pourquoi je ne prendrais pas le transport en commun" , explique-t-elle.

Avec les informations de Thomas Deshaies