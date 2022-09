Coup d’oeil à la circonscription de Laviolette—Saint-Maurice

Auparavant, dans les dix dernières années, les circonscriptions non fusionnées de Laviolette et de Saint-Maurice étaient occupées par les libéraux et les péquistes.

C'est dans Laviolette—Saint-Maurice que le taux de participation a été le plus bas dans la région en 2018, avec 64 % des électeurs inscrits qui se sont prévalus de leur droit de vote.

Précédents députés dans les circonscriptions de Laviolette et de Saint-Maurice Précédents députés dans les circonscriptions de Laviolette et de Saint-Maurice Années Laviolette Saint-Maurice 2014-2018 Julie Boulet, Parti libéral du Québec Pierre Giguère, Parti libéral du Québec 2012-2014 Julie Boulet, Parti libéral du Québec Luc Trudel, Parti québécois 2008-2012 Julie Boulet, Parti libéral du Québec Claude Pinard, Parti québécois 2007-2008 Julie Boulet, Parti libéral du Québec Robert Deschamps, Action démocratique du Québec

Les personnes candidates en 2022 sont :

Marie-Louise Tardif, candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ)

Marie-Louise Tardif, 61 ans Photo : Gracieuseté de la Coalition avenir Québec

Ville de résidence : Shawinigan

Emploi au déclenchement de la campagne électorale : députée provinciale dans Laviolette—Saint-Maurice

Kévin Nzoula-Mendom, candidat du Parti libéral du Québec (PLQ)

Kévin Nzoula-Mendom, 42 ans Photo : Gracieuseté du Parti libéral du Québec

Ville de résidence : Shawinigan

Emploi au déclenchement de la campagne électorale : fonctionnaire au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec

France Lavigne, candidate de Québec solidaire (QS)

France Lavigne, 58 ans Photo : Gracieuseté de l'équipe de France Lavigne

Ville de résidence : Shawinigan

Emploi au déclenchement de la campagne électorale : intervenante en communication sociale et organisationnelle à la Séjournelle

Pascal Bastarache, candidat du Parti québécois (PQ)

Pascal Bastarache, 33 ans Photo : Gracieuseté du Parti québécois

Ville de résidence : Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Emploi au déclenchement de la campagne électorale : auxiliaire aux services de santé et sociaux au CLSC à Trois-Rivières

Pierre-David Tremblay, candidat du Parti conservateur du Québec (PCQ)

Pierre-David Tremblay, 61 ans Photo : Fournie par le Parti conservateur du Québec

Ville de résidence : La Bostonnais

Emploi au déclenchement de la campagne électorale : retraité du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

Raoul Parent, candidat de L’union fait la force

Raoul Parent, 47 ans Photo : Gracieuseté du candidat

Ville de résidence : Shawinigan

Emploi au déclenchement de la campagne électorale : facteur chez Postes Canada

Josée St-Georges, candidate de l'Alliance pour la famille et les communautés

Josée St-Georges, 56 ans Photo : Gracieuseté de la candidate

Ville de résidence : Shawinigan

Emploi au déclenchement de la campagne électorale : travail saisonnier

Jean-Patrick Berthiaume, candidat indépendant

Jean-Patrick Berthiaume, 51 ans Photo : Gracieuseté du candidat

Ville de résidence : Shawinigan

Emploi au déclenchement de la campagne électorale : propriétaire d’une compagnie immobilière, de game design et de micro-production de cannabis récréatif

La circonscription de Laviolette–Saint-Maurice comprend les municipalités de Grandes-Piles, La Bostonnais, Lac-Édouard, La Tuque, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Saint-Roch-de-Mékinac, Shawinigan et Trois-Rives. Elle comprend aussi les communautés autochtones d’Opitciwan et de Wemotaci, indique Élections Québec.