Le débat régional de Radio-Canada analysé par quatre chroniqueurs

Pendant une heure, Caroline Dubé (Parti québécois, Jonquière), Andrée Laforest (Coalition avenir Québec, Chicoutimi), Tommy Pageau (Parti conservateur du Québec, Dubuc) et Adrien Guibert-Barthez (Québec solidaire, Chicoutimi) se sont affrontés sous la supervision de l’animateur Jean-François Coulombe.

Les partis devaient chacun déléguer un candidat de leur choix, peu importe la circonscription dans la région. Initialement, le Parti libéral du Québec (PLQ) avait opté pour Tricia Murray, dans Lac-Saint-Jean, mais elle a été frappée par la COVID-19 et le parti n’a pu déléguer personne d’autre.

Voici donc les analyses écrites par nos quatre chroniqueurs, Isabel Brochu, Marc St-Hilaire, Josée Bouchard et Denis Bouchard.

Juste la CAQ, vraiment?

Isabel Brochu, consultante en développement et chroniqueuse à C’est jamais pareil

Mettons de côté les sujets qui sont déjà largement abordés dans cette campagne nationale : pénurie de main-d’œuvre, immigration, inflation. Enfin, on prononce le mot culture! Culture régionale en plus. Et on constate à quel point les candidats et candidates sont moins à l’aise dans les échanges sur ce sujet. De la culture avec un grand C, en passant par Pat'Patrouille, le patrimoine religieux et les équipements, la culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean est moins comprise. Pourtant, nous contrôlons ce levier de développement créateur de richesse et d’emplois.

Agréable surprise venant de Caroline Dubé sur l’importance de ramener la place de la société civile dans la concertation régionale alors que, justement, l’antidémocratique Table régionale des élus énonçait mardi les mêmes vieilles demandes régionales aux candidats et candidates. Lorsqu’Andrée Laforest parle de concertation, elle nomme les élus et les entreprises. Il y a là, peut-être, un facteur explicatif de l’inertie régionale face aux enjeux actuels.

D’ailleurs, lors des échanges sur la dépendance économique régionale, on sort difficilement des classiques.

Prudence avec Rio Tinto, équilibre entre économie et environnement, conserver les emplois. Tommy Pageau et Andrée Laforest parlent encore des projets Arianne Phosphate et Métaux BlackRock! Des batteries et de l’aluminium vert, évidemment. Heureusement, Adrien Guibert-Barthez parle d’agroalimentaire et Caroline Dubé rappelle que les services sociaux et de santé sont aussi des créateurs d’emplois en région.

« En regardant ce débat, on constate à quel point le Saguenay-Lac-Saint-Jean gagnerait en démocratie avec l’élection de candidats et candidates provenant des différents partis, surtout de QS et du PQ , et pas uniquement de la CAQ , comme l’indiquent les sondages. »

La plateforme en environnement de Québec solidaire est essentielle et nous en avons besoin. Le Parti conservateur du Québec, lui, n’apporterait rien de plus puisque, au final, le privé et la destruction du système public, déjà salement amoché, est un dénominateur commun de la Coalition avenir Québec et du PCQ . Ce dernier est juste un peu plus transparent. Mais Pierre Fitzgibbon se sentirait parfaitement à l’aise, au PCQ .

Quand les enjeux nationaux prédominent

Marc St-Hilaire, directeur général de la coopérative Le Quotidien et chroniqueur à C'est jamais pareil

Qui inventera une autre formule que les débats pour atteindre le véritable objectif d’une campagne électorale : faire réfléchir, puis encourager le vote ? Parce que là, il y a des questions à se poser…

Ce débat régional était sur la coche : bien rythmé, bien encadré par Jean-François Coulombe, manifestement bien ficelé en amont par tous ceux et celles qui ont contribué à ce projet. Les participants étaient également bien préparés, il n’en fait aucun doute.

« Mais il demeure qu’à terme, nous avons l’impression d’avoir vécu le jour de la marmotte. »

Et encore une fois, au risque de se répéter, ce sont les enjeux nationaux qui ont éclipsé les besoins, pourtant urgents, de notre région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils sont pourtant abondants : la mort annoncée de villages qui dépendent de l’industrie forestière, le déficit de poids politique qui grandit à vue d’œil, l’éloignement des grands centres et du pouvoir décisionnel.

On aurait aisément pu écrire le récit avant qu’il s’exprime sous nos yeux : Andrée Laforest a rassuré sa base électorale en rappelant ce qu’est la CAQ , ce qu’elle a fait et ce qu’elle compte faire. Elle a été sobre, calme, mais très bonne dans son rôle de députée sortante expérimentée. Elle ne sort pas abîmée de ce débat et c’était exactement l’objectif recherché.

Cela dit, suis-je le seul à me gratter la tête lors de chaque débat en me disant que Québec solidaire et le Parti québécois ont l’air d’un couple dysfonctionnel ? Deux amoureux qui s’évertuent à dire la même chose avec des termes différents ? Un débat local exacerbe cette impression, à mon avis. Et c’est dommage, car Adrien Guibert-Barthez et Caroline Dubé ont tellement de potentiel ; tellement d’aptitudes pour partager leur vision. Ils sont jeunes, bien articulés, intelligents… Mais divisés, ils laissent la CAQ régner. Il faudrait en parler à leurs chefs.

Quant à Tommy Pageau du Parti conservateur, sa performance aurait sans doute été plus éclatante sans les limites de son modèle. En résumé, il marque un point pour ensuite en perdre deux avec sa ligne de parti… C’est lui qui a rappelé que nous n’avons rien à gagner en élisant cinq caquistes dans la région. En revanche, c’est également lui qui a ramené la valorisation des objets religieux et cette sempiternelle chasse aux fonctionnaires. Un moins deux égale moins un (1-2 = -1). Les chiffres ne mentent pas…

Les gagnants : Laforest et Guibert-Barthez

Josée Bouchard, ex-présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec et chroniqueuse à Place publique

Si vous êtes une personne informée, vous n’avez pas été nourrie ce soir par de nouveaux éléments collés à notre réalité régionale. Mis à part l’évocation des secteurs économiques caractérisant notre région, soit l’aluminium, la foresterie et l’agroalimentaire, le débat a franchement manqué d’illustrations concrètes de problèmes vécus chez nous.

Qui a gagné? Deux candidats se sont démarqués à mon avis : Andrée Laforest de la Coalition avenir Québec et Adrien Guibert-Barthez de Québec solidaire. Madame Laforest a réussi à faire valoir les réalisations de son gouvernement malgré les tirs groupés, contrairement à son chef qui a plutôt échoué à ce chapitre lors du débat présenté à TVA la semaine dernière. Adrien Guibert-Barthez m’est apparu en maîtrise des dossiers, calme et excellent tribun. Dans des visions et registres différents, les deux candidats ont habilement exposé leurs points de vue.

À vitesse variable, le virage environnemental est clairement au cœur des priorités de chaque parti. On mise sur l’énergie renouvelable. On a compris que l’urgence climatique a sonné. C’est encourageant! Ce thème a transcendé presque tous les sujets abordés et s’est exprimé à travers la préoccupation de transformer les ressources à la base de l’économie qui nous caractérise traditionnellement, soit l’aluminium et le bois.

Santé et éducation, les deux budgets les plus importants au Québec (le troisième étant le service de la dette) ont été peu abordés dans cette heure qui a filé à toute vitesse en raison de la quantité de questions (exigeant de trop brèves réponses), même si on a affirmé que la formation était une solution à la pénurie de main-d’œuvre. Ça, on l’entend depuis des années…

Dernière remarque à titre de Jeannoise. L’absence d’un candidat du Lac-Saint-Jean est absolument désolante. Oui, je sais…la COVID, mais cela a réduit considérablement les opportunités de faire valoir ce territoire qui devait contribuer largement au titre du débat annoncé.

Rien pour ébranler les prévisions

Denis Bouchard, ex-directeur général et rédacteur en chef du Quotidien/Le Progrès et chroniqueur à C’est jamais pareil

Des candidats prêts à en découdre, n’hésitant pas à attaquer, bien préparés, tenus en haleine par un rythme très soutenu, qui ont tous et toutes eu leurs bons et moins bons moments, voilà ce qu’il faut retenir du débat de Radio-Canada Saguenay-Lac-Saint-Jean, jeudi soir.

Les quatre candidats, Andrée Laforest, Tommy Pageau , Caroline Dubé et Adrien Guilbert-Barthez ont mis, pour l’occasion, leurs gants de boxe, sans négliger le contenu.

Toutefois, aucun n’est parvenu à faire plier les genoux d’un adversaire. Cible de tous, Andrée Laforest les a tenus à distance en récitant les éléments du programme du parti et contre-attaquant allègrement. Tommy Pageau s’est montré le plus offensif, accusant la CAQ d’avoir laissé mourir des aînés durant les premiers mois de la pandémie de COVID-19. Caroline Dubé, qui a été d’attaque au début, a perdu son rythme par moment.

Allant de thèmes nationaux à des sujets locaux, le débat a servi à réaffirmer les positions des partis en présence, opposant les notions d’un État plus interventionniste ( QS et PQ ) à un plus grand rôle du privé ( PCQ ), ce qui a permis à Andrée Laforest de se présenter comme la candidate du milieu et de l’équilibre.

« Paradoxalement, c’est sur les thèmes locaux que les candidats ont été quelque peu décevants, notamment sur la diversification économique. »

GNL Québec, Arianne Phosphate, Métaux BlackRock, Rio Tinto (et Elysis) et industrie forestière ont été les chevaux de bataille de Mmes Laforest et Dubé et de M. Pageau, alors qu’Adrien Guibert-Barthez a énuméré l’agroalimentaire, l’aérospatiale et le numérique sans avoir eu le temps de développer. Caroline Dubé a été la seule à évoquer l’agriculture comme moyen de diversification.