Une croissance démographique pour la population autochtone en Saskatchewan

Selon le plus récent recensement de Statistique Canada, la population autochtone en Saskatchewan croît à un rythme plus rapide que le reste du Canada.

La population autochtone a augmenté de près de 13 000 personnes en 5 ans.

L’analyste des données pour le programme de partenariat autochtone pour Statistique Canada, Marie-France Germain, explique que cette croissance rapide est due au taux de natalité plus élevé. Une augmentation qui baisse l’âge moyen des personnes autochtones en Saskatchewan.

En province, les Autochtones sont nettement plus jeunes que les non-Autochtones , affirme Mme Germain. C'est-à-dire que l'âge moyen est à peu près de 30 ans pour les Autochtones alors que c’est à peu près 41 ans chez les non-Autochtones.

Au pays, on recense 1 800 000 habitants autochtones, soit 5 % de la population totale. Ceci démontre que la population autochtone augmente deux fois plus vite que la population non autochtone au Canada.

Le professeur d’histoire à l’Université de Regina, James Daschuk croit que cette croissance peut être liée à la volonté de s’identifier en tant qu'Autochtone.

La population de la génération des pensionnats et les enfants de pensionnats ont été entraînés d’avoir honte de leur identité, c’était le modèle des pensionnats. On a des personnes qui deviennent de plus en plus fières de leur identité et ils s’identifient , affirme M. Daschuk.

La langue

Les chiffres de Statistique Canada démontrent que de moins en moins de personnes ont une langue autochtone comme langue maternelle. On recense une diminution de 8,1 % par rapport aux données de 2016.

Toutefois, de plus en plus de personnes s’identifient comme ayant une langue autochtone comme langue seconde.

Une statistique qui n’est pas suffisante selon la professeure de l'Université des Premières Nations du Canada, Lorena Lynn Cote. Elle affirme que la transmission du savoir traditionnel se fait dès un jeune âge.

Les cérémonies, les récits et les histoires sont tous dans notre langue et vous en avez besoin pour les partager , dit-elle.

Les ménages à faible revenu

Pour la première fois, des données sur les revenus ont été recueillies chez les Autochtones à travers le pays. Elles révèlent que 18,8 % de cette population vivent dans un ménage à faible revenu, comparativement à 10,7 % chez les Canadiens non autochtones.

Cette tendance à la baisse du faible revenu a été observée dans tout le Canada et a été largement alimentée par les transferts gouvernementaux en réponse à la pandémie de la COVID-19 , indique le recensement.

Plus de la moitié des enfants placés en famille d'accueil étaient des enfants autochtones, alors qu’ils ne représentent que 7,7 % des enfants de 14 ans et moins au Canada.

Avec les informations de Bryanna Frankel et Jérôme Ouellet