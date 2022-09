Deux mois sans écrans géants : une dépense de près de 300 000 $ pour Shawinigan

L’équipement a connu certains problèmes de fonctionnement. On a regardé si on pouvait simplement le réparer, mais avec les technologies qui changent à une vitesse incroyable, on s’est vite rendu compte qu’on n’avait pas les pièces et qu’il fallait absolument remplacer cet équipement , explique François Saint-Onge, directeur général adjoint de la Ville de Shawinigan.

La décision de moderniser cet équipement a été prise il y a plusieurs mois, lorsque des problèmes intermittents ont commencé à survenir. Le conseil municipal a autorisé la dépense au cours d'une séance tenue au mois de mai.

À un bien mauvais moment pour les Cataractes

Durant plusieurs semaines, l'organisation des Cataractes de Shawinigan et la Ville ont tenté de trouver une solution temporaire pour prolonger la vie de l'actuel tableau indicateur. Le président de l’équipe, Roger Lavergne, croisait les doigts pour qu’il tienne le coup jusqu’à l’arrivée du nouveau, quelque part à la mi-novembre.

Les trois écrans ont rendu l’âme et ont été considérés comme irrécupérables il y a moins de deux semaines… en pleine préparation des festivités visant à souligner le seul championnat de la Coupe du président en 53 saisons de hockey junior à Shawinigan.

On a voulu mettre des écrans temporaires. On a contacté plusieurs fournisseurs, mais l’échéancier était trop serré. Avec la pénurie de main-d’œuvre, personne ne pouvait nous aider à temps pour notre premier match. C’est regrettable, mais ça n’enlèvera rien au plaisir que nous aurons à dévoiler la bannière des champions de la LHJMQ , explique Roger Lavergne.

L’équipe se tournera vraisemblablement vers les réseaux sociaux pour présenter les vidéos qui devaient être projetées durant la cérémonie.

Pas d’incidence sur les matchs

Pas de projection vidéo avant la partie et durant les cérémonies. Pas d’animation durant les arrêts de jeu ni de reprise vidéo. C’est l’animation au sens large qui en souffrira pour quelques semaines.

L’affichage du temps, comme les pénalités, c’est fonctionnel. La LHJMQ a accepté qu’on puisse continuer d’utiliser cet équipement pour la tenue des matchs en attendant. La saison pourra donc commencer sans problème. Nous sommes présentement à la recherche d’une fenêtre d’environ cinq jours sans activités sur la patinoire pour pouvoir faire le démantèlement du tableau et positionner le nouveau. C’est une chose qui devrait se faire vers la mi-novembre, au plus tard au début du mois de décembre , assure François Saint-Onge.

La Ville de Shawinigan reconnaît que cet investissement de 300 000 $ servira principalement les intérêts des Cataractes, mais rappelle que toute activité tenue entre les murs du Centre Gervais Auto pourra en bénéficier.