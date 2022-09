Infrastructures et chemins de fer dans les promesses électorales de candidats à Winnipeg

Les candidats à la mairie de Winnipeg, Robert-Falcon Ouellette, Kelvin Klein et Jenny Mokaluk, ont fait des promesses relativement aux chemin de fer, aux infrastructure et aux propriétés abandonnées, mercredi.

M. Ouellette s'est engagé à ce que la Ville commande une étude relativement au déménagement hors de la ville de la gare de triage du Canadien Pacifique. L'examen porterait sur les coûts et les avantages d'un tel déménagement.

Il explorera aussi une installation intermodale reliée au camionnage et au fret aérien, a indiqué M. Ouellet.

L'ancien gouvernement néo-démocrate du Manitoba avait promis une telle étude, mais elle a été annulée par le Parti progressiste-conservateur lorsqu'il a pris le pouvoir.

L'étude, a ajouté M. Ouellette, déterminerait également les avantages environnementaux et sociaux du réaménagement d'un large périmètre de la ville, puisque la gare de triage s'étend de la rue McPhillips à la rue Main, divisant le North End des quartiers centraux de Winnipeg.

Vous ne pouvez pas prendre de décision si vous n'avez pas les chiffres , a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse en bordure de la cour, près du pied sud du pont Arlington.

Sans une estimation des coûts par des experts qui peut réellement expliquer ce qui se passe et combien ça coûterait , a-t-il précisé. Le projet n'ira pas de l'avant et ce ne sera qu'un rêve irréalisable.

Robert-Falcon Ouelette a tenu une conférence de presse, mercredi, près de la gare de triage du CP à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Warren Kay

Selon M. Ouellette, les compagnies ferroviaires pourraient économiser des sommes considérables grâce à la relocalisation. Selon lui, si la Ville ne montre pas que c'est une priorité, les compagnies ferroviaires ne se mobiliseront pas pour la réalisation du projet.

Si la communauté locale ne le demande pas, alors le gouvernement fédéral ne l'imposera pas , a-t-il dit.

En juin, le candidat rival à la mairie, Shaun Loney, a également déclaré qu'il relancerait les discussions sur la relocalisation du rail s'il était élu.

Klein promet un plan d'infrastructures

Le candidat à la mairie, Kevin Klein, a également mis l'accent sur les infrastructures mercredi, s'engageant à consacrer 2 millions de dollars pour l'élaboration d'un plan qui définit les priorités de la Ville.

Ce plan garantirait la construction de nouvelles routes et de nouveaux ponts qui sont les plus prioritaires, plutôt que de s'engager dans des prises de décisions motivées par des priorités politiques, a-t-il affirmé.

Selon lui, sous la direction de Brian Bowman, la Ville a reporté le remplacement des ponts Arlington et Louise, longtemps considérés comme des priorités dans les plans de transport. De nouveaux passages souterrains sur la rue Waverley et le chemin Plessis ont plutôt été construits. Ces derniers étaient des priorités provinciales et fédérales, a dit M. Klein.

Si le pont Louise et le pont Arlington sont des priorités numéro 1 compte tenu de notre déficit d'infrastructures, ils seront réalisés en premier , a mentionné M. Klein, dans son bureau de campagne.

Kevin Klein dit vouloir élaborer un plan d'infrastructure qui ferait que Winnipeg prenne ses décisions basées sur les priorités et non sur les impératifs politiques. Photo : Radio-Canada / Warren Kay

Le conseiller municipal sortant a soutenu qu'en tant que maire, il serait en mesure de convaincre les gouvernements fédéral et provincial de s'en tenir à un plan.

Si la Ville dispose d'informations provenant d'experts qui montrent qu'il s'agit d'une priorité […] pour notre infrastructure, je ne peux concevoir que quelqu'un d'un niveau de gouvernement supérieur s'y oppose , a-t-il relaté.

Par ailleurs, M. Klein n'a pas voulu dire si le transport en commun ferait partie de son plan d'infrastructure.

Saisir les propriétés abandonnées

Pendant ce temps, la candidate Jenny Motkaluk souhaite que la Ville utilise les pouvoirs dont elle dispose déjà pour saisir les propriétés abandonnées.

Les maisons vacantes et abandonnées sont un danger pour la communauté, et la Ville a déjà le pouvoir d'agir, a-t-elle dit.

Je vais utiliser les pouvoirs que nous confèrent les lois existantes pour retirer ces maisons aux propriétaires irresponsables et les confier à des personnes qui les répareront , a-t-elle lancé lors d'une conférence de presse.

Le but est de les transformer en logements abordables, a-t-elle expliqué.

La candidate à la mairie de Winnipeg, Jenny Motkaluk, veut que la Ville utilise les pouvoirs dont elle dispose déjà pour saisir davantage de bâtiments vacants et abandonnés. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Mme Motkaluk a fait cette annonce devant une maison barricadée de l'avenue William.

Le Service d'incendie de Winnipeg fait savoir que les bâtiments vacants et abandonnés sont susceptibles d'être le théâtre d'incendies criminels.

Au cours des 25 dernières années, les dirigeants de Winnipeg n'ont pas eu le courage de faire ce qui doit être fait. J'ai ce courage , a déclaré Jenny Motkaluk.

Il y a actuellement 622 propriétés répertoriées en vertu du règlement municipal sur les immeubles vacants.

Plus tôt dans la campagne, M. Klein s'est engagé à augmenter les taxes sur les propriétés qui présentent un danger et à accélérer les permis de démolition.

Un autre candidat, Rick Shone, de son côté, a promis de doubler la taxe sur les bâtiments vides pour la faire passer à 2 % de la valeur imposable de la propriété.

L'élection municipale a lieu le 26 octobre.

Les 11 candidats à la mairie de Winnipeg Glen Murray

Chris Clacio

Kevin Klein

Scott Gillingham

Rana Bokhari

Jenny Motkaluk

Idris Adelakun

Rick Shone

Shaun Loney

Don Woodstock

Robert-Falcon Ouellette Source: Ville de Winnipeg

Avec les informations de Barltey Kives et Cameron MacLean