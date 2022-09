Bureau de campagne et pancartes électorales : le vandalisme à nouveau dénoncé en Outaouais

Mercredi matin, l’équipe d’André Fortin s’est présentée à son bureau de campagne dans le secteur d'Aylmer. Un graffiti se trouvait sur une des fenêtres.

Je n’ai jamais vu ça dans une campagne dans le secteur d'Aylmer. Je n’ai jamais vu ça en Outaouais, du moins, pas de cette ampleur-là, a fait valoir le candidat libéral. On a entendu parler du climat de cette campagne [...], mais [...] savoir qu’on est rendu à pousser la chose jusqu’à vandaliser des bureaux de campagne, là où se trouvent habituellement des bénévoles, je trouve qu’on est rendu à un niveau qu’on n’avait pas atteint.

Le Parti libéral du Québec (PLQ) en Outaouais indique avoir porté plainte à la police. Photo : Radio-Canada

Une cinquantaine de pancartes installées dans le secteur ont aussi été vandalisées, a dénoncé M. Fortin. Pour le moment, il ignore si elles seront retirées, mais chose certaine, son équipe n’aura pas assez de pancartes pour remplacer celles qui ont été vandalisées.

Les pancartes, c’est une chose, mais le bureau de campagne qui a été vandalisé également, ça, c’est un petit peu plus perturbant, c’est un peu plus difficile à saisir, a lancé M. Fortin en entrevue. C’est un bureau de campagne où des bénévoles viennent, où des gens viennent passer leur journée, leur soirée de façon bénévole.

André Fortin estime que ce genre de méfaits n’a pas sa place en politique.

Des pancartes qui disparaissent par endroits

Corinne Canuel-Jolicoeur, candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ), raconte avoir parcouru des milliers de kilomètres et visité toutes les municipalités de la circonscription de Pontiac où elle tente de déloger André Fortin.

J’ai fait toutes les municipalités, même Rapides-des-Joachims, qui est très loin, a-t-elle donné en exemple.

Des pancartes électorales ont été installées dans chacune d’elles, soutient la candidate.

Je suis allé rencontrer les gens, j’ai fait du porte-à-porte dans toutes les municipalités, mais j’arrive des fois dans une municipalité où je n’ai plus aucune pancarte, témoigne-t-elle. C’est difficile quand on veut se faire élire si la municipalité pense qu'on n'est même pas allé les visiter.

Et à une dizaine de jours du scrutin, Mme Canuel-Jolicoeur indique qu’il est difficile de remplacer chacune des centaines de pancartes vandalisées et manquantes.

Selon Corinne Canuel-Jolicoeur, des centaines de pancartes ont été vandalisées ou sont manquantes depuis le début de la campagne électorale. Photo : Radio-Canada

On s’assure d’en avoir dans toutes les municipalités, on s’assure de les remplacer, mais on arrive à un point où c’est plus difficile, explique-t-elle. On ne peut pas les remplacer en ce moment, on est en fin de campagne.

Le PLQ porte plainte, cette fois

La CAQ a déjà porté plainte à la police pour du vandalisme depuis le début de la campagne électorale.

Le Parti libéral du Québec (PLQ) en Outaouais disait, il y a quelques jours, ne pas avoir porté plainte pour une pancarte vandalisée à Shawville et des pancartes volées dans Hull et Pontiac. Cette fois, la police a été mise au fait des événements.

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) indique avoir reçu quelque 10 plaintes concernant des vols ou méfaits sur des pancartes électorales dans divers secteurs de la Ville, et visant différents partis politiques.

Le 7 septembre, ce chiffre était plutôt de quatre.

Québec solidaire (QS) dénonce ces actes de vandalisme. Le parti croit que les candidats et leurs équipes, formées majoritairement de bénévoles, doivent pouvoir s’afficher et faire part de leurs propositions en toute sécurité .

Avec les informations de Catherine Morasse