Nouveaux cas de COVID-19 : encore la stabilité au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Selon le bilan hebdomadaire publié mercredi par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), il y a eu 214 tests positifs parmi les groupes qui ont accès aux analyses en laboratoire dans la semaine du 14 au 20 septembre. Il y en avait eu 245 dans la précédente mise à jour.

Nouveaux cas Nouveaux cas Semaine Nouveaux cas 3 au 9 août 310 10 au 16 août 279 17 au 23 août 332 24 au 30 août 258 31 août au 6 septembre 194 7 au 13 septembre 245 14 au 20 septembre 214

Sept décès liés à la COVID-19 se sont également ajoutés au bilan régional, mais un seul au cours des sept derniers jours, toujours selon l’ INSPQ . Le total s’élève maintenant à 519 décès depuis le début de la pandémie, dont 229 en 2020, 62 en 2021 et 228 en 2022.

Du côté des hospitalisations liées à la COVID-19, avec 54, elles sont en baisse de cinq par rapport à la semaine dernière. La diminution est de dix hospitalisations en 14 jours.

Finalement, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean ne rapporte plus que deux éclosions actives dans ses installations, soit une éclosion de cinq cas à l’hôpital de Jonquière et une de moins de cinq à l’hôpital de Chicoutimi. Il n’y a donc plus aucun cas positif déclaré actuellement dans les CHSLD de la région.

Six résidences privées pour aînés ont des éclosions en ce moment, dont la plus importante a neuf cas.