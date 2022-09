Le défi de la main-d’œuvre dans la future vallée de la transition énergétique

En Mauricie-Centre-du-Québec, choisie pour devenir la vallée de la transition énergétique, le défi de la main-d'œuvre s'annonce colossal. Le nombre d'emplois pourrait tripler au parc industriel et portuaire de Bécancour, appelé à devenir l'un des plus importants parcs industriels du Canada.

Au cours des prochains mois, le visage du parc industriel et portuaire de Bécancour va changer rapidement. GM POSCO, BASF, Nemaska Lithium, Nouveau Monde graphite, la filière des batteries commencera à sortir de terre.

Déjà, des travaux d'infrastructures sous-terraines sont en cours au sud de l'autoroute 30. Dans la partie plus au nord du parc industriel, les entreprises bien implantées comme l'Aluminerie de Bécancour (ABI) se préparent.

Avec ses 1200 emplois, l'ABI est l'un des plus gros employeurs de la région, avec plus de la moitié de tous les emplois du parc industriel et portuaire de Bécancour.

Le président directeur général de l'ABI, Christian Fortin voit d'un bon œil les investissements annoncés.

« Après tant d'années où les investissements ont été nuls, minimum... C'est vraiment excitant de voir tout ce qui se passe dans le parc. » — Une citation de Christian Fortin, PDG, Aluminerie de Bécancour

Mais il sait que ce sera un important défi. Depuis la pandémie, les besoins de main-d'œuvre sont constants. L'ABI a d redoubler d'imagination pour réussir à embaucher 400 travailleurs en 3 ans.

L'intérieur de l'Aluminerie de Bécancour Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Il y a des types d'emplois qui ont été plus dur à recruter, explique-t-il. On a analysé le pourquoi, c'était beaucoup à cause des horaires de travail et on a vraiment pris un pas de recul pour voir ce qu'on peut faire, malgré le défi d'opérer 365 jours par années, pour améliorer les horaires de travail.

Les employés veulent un bon salaire, mais aussi une qualité de vie. Un équilibre complexe dans une usine qui tourne jour et nuit. L'ABI tente le plus possible de se montrer flexible sur les horaires et le télétravail quand c'est possible. L'Aluminerie travaille à développer un partenariat pour offrir des places en garderies à ces travailleurs en plus de subventionner l'activité physique.

1500 à 4000 nouveaux emplois

Avec 1500 à 4000 nouveaux emplois dans le parc industriel d'ici quelques années, le PDG de l'ABI croit que l'union fera la force.

Je suis conscient que ABI offre probablement des conditions qui sont plus intéressantes qu'ailleurs d'où mon intérêt pour faire le recrutement en groupe, insiste M. Fortin. Le faire ensemble pour être sur qu'on aille pas cannibaliser les employés des nos usines sœurs autour.

Le comité des entreprises et organismes du parc est d'ailleurs déjà actif sur ce front.

« On voit les chiffres de chômage pis effectivement on est en compétition avec beaucoup de monde » — Une citation de Jean Watelle, président du comité des entreprises et organismes du parc (CEOP)

Jean Watelle, qui est aussi directeur de l'usine d'Air liquide Canada, une rare usine dans le monde qui produit de l'hydrogène vert, l'admet d'entrée de jeu, le projet suscite l'enthousiasme.

Mais la question de la main-d'œuvre inquiète. Les entreprises déjà en place devront elles-mêmes pourvoir environ 200 postes au cours des 3 prochaines années.

Il n'y a personne qui est complètement confortable avec ça, mais tout le monde prétend qu'il va falloir mettre l'épaule à la roue pis mettre des annonces en Gaspésie, au Saguenay, en Abitibi, en Outaouais, je sais pas où est-ce que les gens sont.

Il faudra attirer des travailleurs de partout au Québec et même au Canada et songer à faciliter les processus d'immigration parce que la main-d'œuvre étrangère sera nécessaire un jour ou l'autre.

Et des gens, il en faudra dès 2025, pour fabriquer les premières cathodes qui sortiront de l'usine GM Posco.

L'usine General Motors à Bécancour produira des cathodes, éléments essentiels dans la fabrication de batteries. Photo : afp via getty images / JEFF KOWALSKY

Le directeur général du comité créé pour faciliter la création de la Vallée de la transition énergétique, Alain Lemieux, reconnaît que la pression est grande.

Il travaille déjà à cartographier les besoins. L'Université du Québec à Trois-Rivières et les cégeps de Shawinigan à Victoriaville en passant par Trois-Rivières et Drummondville seront des maillons incontournables dans la formation de la main-d'œuvre spécialisée. En tout, sept universités souhaitent faire partie de ce nouveau pôle de savoir.

Ça prend des soudeurs, des assembleurs, des plombiers, des électriciens, c'est pas juste nécessairement des [personnes avec un] doctorats, postdoctorats ou des bacs , ajoute M. Lemieux.

Alain Lemieux est le directeur général de la Vallée de la transition énergétique. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Où loger tous ces travailleurs

L'autre grande question est certainement où loger tous ces gens et comment subvenir à leurs besoins. À ce chapitre, les élus de Bécancour, dont 6 sur 7 sont en poste depuis moins d'un an, en ont aussi beaucoup sur les épaules.

La mairesse Lucie Allard veut rassurer les citoyens. Il faut se rappeler que, Bécancour, il y a une qualité de vie qui est reconnue et on veut s'assurer de la maintenir. Donc le développement économique est important, très important. C'est une excellente nouvelle pour nous, mais c'est de pair avec tout ce qui est développement durable et qualité de vie.

Refonte du plan d'urbanisme, densification du périmètre urbain, prolongement du réseau d'aqueducs et d'égouts, fluidité de la circulation sur les routes et sur le pont, transport collectif, ajout de commerces d'écoles et de garderies, les chantiers sont multiples.

« Avec une croissance démographique importante, ça prend aussi des services de proximité, écoles, services de garde, commerces de toutes sortes. » — Une citation de Lucie Allard, mairesse de Bécancour

Lucie Allard est la mairesse de Bécancour. Photo : Radio-Canada

Pour l'instant, la municipalité de moins de 15 000 habitants ne dispose d'aucun financement additionnel pour mettre de l'avant cet immense chantier.

C'est clair qu'on veut que ce soit un succès, et pour ça il faut que le gouvernement du Québec agisse en partenariat avec nous. Il faut accrotre la collaboration avec les différents ministères également , confie la mairesse.