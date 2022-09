Un bâtiment centenaire de l’Université de l’Alberta bientôt moins énergivore

Un bâtiment centenaire de l’Université de l’Alberta, à Edmonton, deviendra un « laboratoire vivant » dans le cadre d’une recherche pour optimiser sa consommation énergétique et son confort, selon une professeure en science informatique à la tête du projet, Eleni Stroulia.

Ce projet utilise de nombreuses technologies pour analyser l’établissement, comme des capteurs et des appareils intelligents, explique un communiqué de l'université. Grâce à ces outils, la professeure dit pouvoir obtenir une vision plus précise de l’utilisation du bâtiment pour répondre à des questions telles que : combien y a-t-il d’occupants et que sont-ils en train de faire?

Une application est aussi disponible en téléchargement pour les usagers du bâtiment. Celle-ci permet aux chercheurs de recevoir une rétroaction en temps réel des personnes dans l'édifice afin de peaufiner l'optimisation.

L’application leur posera des questions quand ils seront dans le bâtiment : ‘’comment vous sentez-vous actuellement, quelle est la température, qu’est-ce qu’il se passe?’’ , énumère Eleni Stroulia.

C’est la réalité du terrain qui nous dira si nous sommes sur la bonne voie , ajoute-t-elle.

Un autre avantage de l’application est la possibilité de confirmer l’intelligence des appareils intégrés au bâtiment par les usagers. Par exemple, Eleni Stroulia explique qu’un bâtiment peut être équipé avec des détecteurs de mouvement qui déclenchent les lumières, néanmoins, ces détecteurs n'arrivent pas à déterminer le niveau de luminosité d’un espace pendant dans la journée. Donc, le capteur peut allumer les lumières en plein jour, un moment où la lumière artificielle n’est peut-être pas nécessaire.

Cette situation gaspille de l’énergie, fait savoir la professeure, et peut créer de l’inconfort pour ses occupants. Notre but est de démontrer quel est le niveau approprié d’intégration [d'appareils intelligents] pour un bâtiment.

Eleni Stroulia espère déterminer avec sa recherche, par exemple, s’il est préférable d’utiliser des détecteurs de mouvement ou des interrupteurs pour les lumières. Car dans certains cas, un changement de méthode pourrait se traduire par une consommation énergétique supérieure, précise-t-elle.

Elle et son équipe mettront aussi sur pieds un jumeau virtuel qui recevra toutes les données récoltées par les outils présentés. Une fois que le modèle [virtuel du bâtiment] devient très précis, tout ce que vous faites au sein de ce modèle prédira en fait les phénomènes du monde réel.

Le but étant ensuite de mieux contrôler le chauffage, les lumières ou la ventilation du bâtiment.

Eleni Stroulia pense également que les conclusions de sa recherche pourront s'appliquer à d’autres bâtiments afin de réduire leur empreinte écologique.