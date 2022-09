Début de la commission populaire sur l’occupation du convoi des camionneurs à Ottawa

Environ une demi-douzaine de résidents du centre-ville et des environs se sont exprimés en cette première journée de témoignages, notamment sur leur expérience vécue lors des manifestations qui ont paralysé la capitale fédérale pendant trois semaines, l’hiver dernier.

Certains ont souhaité l’anonymat par peur de représailles.

Une septuagénaire à la retraite a témoigné avoir été incapable de fermer l’œil pendant des jours en raison des manifestants qui, raconte-t-elle, étaient intimidants.

L'intimidation envers ceux qui portaient le masque était constante. [...] Il y avait de la musique et des cris à toutes heures de la nuit , a-t-elle partagé, en ajoutant qu’elle a dû faire livrer son épicerie pour limiter ses sorties.

Nous étions près du seuil de la violence. Le sentiment de peur et de manque de sécurité était toujours présent , a partagé un autre résident qui a pris part aux contre-manifestations lors de l’occupation.

Le centre-ville d'Ottawa a été perturbé pendant plusieurs semaines, l'hiver dernier, en raison des manifestations des camionneurs opposés aux mesures sanitaires (archives). Photo : Getty Images / Spencer Platt

Un participant a aussi parlé de la confiance du public qui s’est effritée lors des manifestations.

Je me suis senti seul et [la réponse de la police] a renforcé le sentiment de la communauté que le Service de police d’Ottawa avait complètement perdu le contrôle de la situation , a-t-il dit.

Une vingtaine de personnes se sont également déplacées au Centre communautaire McNabb, pour assister à la commission publique.

Les audiences de la commission populaire sur l'occupation du convoi des camionneurs à Ottawa se poursuivent jeudi au Patro d'Ottawa, où des résidents et commerçants francophones sont attendus au micro.

Une commission proche des citoyens

Selon un des instigateurs de la commission, Ken Rubin, le processus se veut d’abord une démarche par les citoyens et pour les citoyens.

J’ai vu l’occupation et j’ai vu le drame , a-t-il dit en entrevue avec Radio-Canada. Les résidents qui ont été les plus affectés et qui sont toujours traumatisés ont besoin d’une voix comme cette commission. C’est une idée qui est issue de la communauté et j’espère qu’un rapport en ressortira et que ça aidera des gens à aller de l’avant.

Ken Rubin, un des instigateurs de la commission populaire sur l'occupation du convoi des camionneurs à Ottawa. Photo : Radio-Canada

M. Rubin souhaite que les conclusions qui vont émerger de cette commission suggèrent des changements, en matière de sécurité publique et de compensation, par exemple, parce que la communauté souffre et a besoin d’un soutien .

Pour Monia Mazigh, une des commissaires de cette commission, ce type d'exercice peut parfois être encadré par des procédures rigides et être intimidant en raison du jargon légal et juridique. C’est pourquoi elle souhaite proposer une commission proche des gens .

Cette dernière ajoute ne pas vouloir faire compétition aux autres enquêtes initiées sur le convoi des camionneurs, mais plutôt être complémentaire .

Monia Mazigh, une des commissaires à la commission populaire sur l'occupation du convoi à Ottawa. Photo : Radio-Canada

Le but, c’est donner une occasion pour que les résidents d’Ottawa viennent parler dans un lieu connu par tout le monde de leur expérience. Parce qu’on a entendu les journalistes, on a aussi entendu ceux qui se sont joints au convoi, mais rarement nous avons eu vraiment la voix de ceux et celles qui ont vécu cette expérience l’hiver dernier [...] de parler de ce que les gens ont subi quand ils ont sorti leurs enfants, quand ils sont sortis faire l’épicerie , a commenté la commissaire Monia Mazigh, en entrevue.

« On veut être le plus proche possible des gens et des habitants de tous les quartiers qui ont été affectés par le convoi. On a besoin d’écouter ces histoires et de réfléchir. » — Une citation de Monia Mazigh, commissaire

Les audiences de cette semaine sont le premier chapitre d’une série d'événements et de rencontres en personne et en virtuel qui auront lieu au cours des trois prochains mois dans le cadre de la commission.

Au bout de l'exercice, les instigateurs souhaitent qu’un rapport public voie le jour et soit remis à des instances gouvernementales et qu'il soit à la portée de tout le monde .

Rappelons que la vérificatrice générale d’Ottawa avait été mandatée pour enquêter sur la réponse au convoi.

La Ville tient toujours à recevoir les commentaires des résidents concernant ses programmes, ses politiques et ses services. Bien que nous soyons au courant du travail de la commission populaire d’Ottawa, ce regroupement demeure un effort dirigé par des résidents et n’a aucun lien officiel avec la Ville , a commenté la municipalité.

Une enquête publique est aussi prévue entourant l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence du fédéral.

Avec les informations de Camille Kasisi-Monet et Rémi Authier