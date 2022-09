La SPA demande que les vétérinaires de refuges soient autorisés à soigner certains animaux

L’Association québécoise des SPA et des SPCA, qui comprend la Société protectrice des animaux de l’Estrie, demande aux partis de prendre position pour un meilleur accès aux soins vétérinaires en vue des élections du 3 octobre.

L’organisme souhaite que le futur gouvernement modifie la loi pour que les médecins vétérinaires des refuges soient autorisés à soigner les animaux des familles à faible revenu, ce qui est présentement illégal.

Les vétérinaires de refuges ont les mêmes qualifications que n’importe quel autre vétérinaire en clinique. Les gens à faible revenu, parfois, n’ont pas les moyens de se payer les frais vétérinaires. Ce qu’on veut faire, c’est aider ces animaux-là [...], et aider la population à faible revenu et peut-être plus vulnérable , explique l’agente de communication pour la SPA de l’Estrie Alexane Bégin.

Cette demande de l’Association québécoise des SPA et des SPCA a été formulée pour la première fois il y a trois ans. En cette période d’inflation, la SPA croit que certaines familles n'ont pas d'autre choix que de se séparer de leurs animaux lorsqu'ils requièrent des soins trop onéreux.

[Changer la loi] peut réduire la surpopulation dans les refuges, ça peut réduire le nombre d’admissions aussi, puisque des gens qui malheureusement sont parfois contraints d’abandonner leurs animaux pourraient faire affaire avec des refuges pour recevoir des soins au lieu de venir porter leur animal pour l’abandonner , souligne Mme Bégin.

Avec les informations de Thomas Deshaies