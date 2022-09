François Legault a lui-même dû se pincer pour y croire. En dépit des nombreuses errances de son capitaine, le navire de la CAQ semble se maintenir à flot, du moins si on se fie aux plus récents sondages. Il serait toutefois risqué de continuer à naviguer à vue. Le chef caquiste a tout intérêt à reprendre le gouvernail, et le plus tôt sera le mieux.