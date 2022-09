Des services de santé reprendront cet automne en Abitibi-Témiscamingue

Plusieurs lits de réadaptation seront rouverts à Rouyn-Noranda, dans la MRC Abitibi et dans la MRC d'Abitibi-Ouest. Par contre, il y aura toujours neuf lits de moins qu'à l'habitude en Abitibi-Ouest en raison du manque de personnel criant.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) ne prévoit pas non plus de réouverture à court terme des lits d'hospitalisation fermés il y a un an dans ce secteur.

Les prélèvements sont cependant à nouveau possibles dans les CLSC ruraux dès maintenant.

Cette reprise est possible en raison du recours à de la main-d'œuvre indépendante.

On sait qu’à terme, dans quelques années, on souhaite ne plus avoir recours à cette main-d'œuvre qui provient d’agences privées, de pouvoir bénéficier de suffisamment d’employés au sein de l’organisation pour offrir les services. Mais pour le moment, on est dépendant de cette main-d'œuvre et on en est satisfait aussi pour maintenir l’offre de service , explique Caroline Roy, présidente-directrice générale du CISSS-AT.

Caroline Roy, PDG du CISSS-AT Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Questionnée à savoir pourquoi le CISSS-AT n'arrive pas à convaincre ces infirmières du privé à joindre le secteur public, Caroline Roy a expliqué qu’elle n’avait pas tous les leviers pour améliorer les conditions de travail.

Ce qu’on entend beaucoup, c’est le taux horaire, donc la rémunération, et une marge de manœuvre quant à leurs horaires. Pour les horaires, on a plusieurs actions en cours pour avoir une marge de manœuvre pour les équipes directement puis les employés au sein des équipes pour aménager les horaires selon leurs disponibilités et concilier leur vie personnelle et le travail. Au niveau des taux horaires, la marge de manœuvre, on ne l’a pas au niveau régional , soutient-elle.

Des projets pilotes d’autogestion des horaires sont en cours dans certaines équipes de travail, tout comme l’implantation d’horaires 7/7.

Un manque toujours aussi criant

Il manque actuellement 250 infirmières et 75 infirmières auxiliaires pour répondre aux besoins dans la région.

Ces chiffres grimperont jusqu'à 550 infirmières et près de 200 infirmières auxiliaires manquantes dans cinq ans.

Le CISSS souhaite donc augmenter ses mesures de rétention et de recrutement de main-d'œuvre, notamment à l'international.

Une vingtaine d’infirmières françaises ont déjà été recrutées et le CISSS-AT participera à une autre mission de recrutement d’ici peu.

Plusieurs infirmières recrutées en dehors de l'Abitibi quittent la région après quelques années. (archives) Photo : Radio-Canada / Patrick André Perron

Notre objectif, c’est de confirmer un nombre important d’infirmières françaises pour qu’elles puissent venir s’installer chez nous en 2023 , explique Mathieu Fournier, directeur adjoint à la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques.

80 infirmières en provenance de différents pays d’Afrique seront aussi accueillies cet automne et au printemps prochain.

Le CISSS-AT souhaite aussi recruter ailleurs au Québec.