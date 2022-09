Une salle bondée lors du débat électoral du Cégep de Jonquière

Le Cégep de Jonquière et le Cercle de presse du Saguenay ont organisé un débat mercredi midi. Au moins 200 personnes ont assisté à cette rencontre réunissant le caquiste Yannick Gagnon, la solidaire Karla Cynthia Garcia Martinez, la péquiste Caroline Dubé et la conservatrice Isabelle Champagne.

Tour à tour, ils ont répondu à des questions posées par des étudiants et par des journalistes. Plusieurs salves d'applaudissements ont souligné les réponses des candidats, mais aussi certaines questions posées par des étudiants.

Sans surprise, les thèmes de l'environnement et de la santé ont été abordés. D'autres enjeux touchant notamment l'éducation supérieure, la culture et les Premières Nations ont aussi fait l'objet de discussions.

Malgré leurs divergences, les quatre candidats se sont entendus sur l'importance des soins de santé à domicile et de préserver le service offert par Jonquière Médic.

La Coalition avenir Québec, Québec solidaire, le Parti québécois et le Parti conservateur du Québec ont répondu positivement à l'invitation du Cégep de Jonquière. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Chacun a fait un plaidoyer en faveur de son propre parti. La candidate de Québec solidaire a pointé que l’humanité était dans la décennie de la dernière chance en ce qui concerne l’environnement et qu’il fallait à tout prix se doter d’un plan de société. Je suis très fière aujourd’hui de venir vous parler de valeurs d’inclusion et d’écologie , a indiqué Karla Cynthia Garcia Martinez.

De son côté, Caroline Dubé, du Parti québécois, a soutenu que son parti offrait un bel équilibre entre l’environnement, le développement régional et le filet social . Elle a fait valoir qu’elle était, dans Jonquière, la candidate la plus expérimentée au plan politique, elle qui a notamment été directrice de bureau du député bloquiste Mario Simard en plus d’avoir oeuvré longtemps dans le milieu communautaire.

Isabelle Champagne a fait valoir que le Parti conservateur du Québec était le seul à se positionner à droite sur l’échiquier politique. On est les seuls là, puis vous avez le droit en tant que jeunes de vivre ce que moi j’ai vécu quand j’étais jeune , a-t-elle mentionné. Isabelle Champagne a ajouté que l’exploitation des ressources naturelles était une priorité pour le PCQ . On a une belle richesse qui est en dessous de nos pieds, il faut l’exploiter.

Finalement, Yannick Gagnon, de la Coalition avenir Québec, a salué les compétences des autres candidats à qui il fait la lutte. Il a affirmé que la CAQ n’était pas seulement le parti de l’économie. Les caquistes, ce n’est pas juste des comptables. Ce n’est pas juste des gens d’affaires. Quand le premier ministre m’a demandé de venir le trouver, je lui ai demandé une chose : "Est-ce que je vais avoir un droit de parole dans le développement de ma communauté? Est-ce que je vais avoir le droit de m’impliquer? Est-ce que je vais pouvoir faire avancer les choses?" [...] Il m’a dit : "Yannick, viens-t’en" , a-t-il raconté.

L'Association générale des étudiantes et des étudiants du Cégep de Jonquière (AGEECJ) et le Club politique du Cégep de Jonquière ont aussi collaboré à l'organisation du débat.

La Parti libéral du Québec (PLQ) a répondu trop tardivement à l'invitation pour pouvoir être de la partie.

Un autre débat est organisé jeudi au Cégep de Chicoutimi.