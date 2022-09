La zone industrialo-portuaire de Baie-Comeau énonce ses priorités au prochain gouvernement

Les acteurs impliqués demandent entre autres de recevoir un bloc énergétique pouvant aller jusqu’à 1000 mégawatts pour des projets d’hydrogène vert et de bioénergies. Un bloc de 300 mégawatts serait réservé au projet d’hydrogène vert de l’entreprise Hy2gen.

La Ville de Baie-Comeau, la MRC de Manicouagan, le Port de Baie-Comeau, ID Manicouagan et la Société du port ferroviaire de Baie-Comeau unissent leurs voix afin de réaffirmer leur volonté de concrétiser plusieurs projets d'envergure dans la région, notamment dans les domaines de l'énergie et de la métallurgie vertes.

Karine Otis Photo : Corporation du port de Baie-Comeau

La directrice générale du Port de Baie-Comeau, Karine Otis, croit que les projets sur la table à dessin méritent l’attention du prochain gouvernement qui sera formé le 3 octobre prochain, spécialement ceux relatifs à la Stratégie québécoise sur l'hydrogène vert et les bioénergies 2030, dévoilée en mai dernier.

« L’hydrogène vert, c’est un grand potentiel que nous avons ici à Baie-Comeau. » — Une citation de Karine Otis, directrice générale du Port de Baie-Comeau

On peut contribuer à développer l’économie de demain au Québec, on peut contribuer à renforcer les liens commerciaux qui unissent le Québec avec ses partenaires commerciaux canadiens et européens , croit Karine Otis.

La directrice générale du Port de Baie-Comeau souhaite que le prochain gouvernement se positionne dès le 4 octobre pour que les investisseurs entament les prochaines étapes vers une production éventuelle.

C’est l'œuf ou la poule. On a besoin de projets pour justifier les infrastructures, mais actuellement, on n’est pas capables de confirmer l’apport en énergie propre pour ces projets, donc on a des difficultés à les confirmer , soutient Karine Otis.

Du soutien pour l’exploitation minière

La zone industrialo-portuaire demande aussi au prochain gouvernement de regarder les possibilités de développement de la filière des batteries à Baie-Comeau avec l’exploitation de mines.

Le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong Photo : Radio-Canada / ICI Radio-Canada / Benoît Jobin

Le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, défend le projet de Mason Graphite, qui aurait besoin d’un coup de main du provincial pour l’exploitation de minéraux, notamment le graphite du lac Guéret, situé à 285 kilomètres au nord de Baie-Comeau.

Ils ont déjà eu les autorisations environnementales, mais il faut peaufiner à ce niveau-là , mentionne Marcel Furlong.

Du financement et de la reconnaissance

Parmi les autres priorités du regroupement, le financement gouvernemental pour réhabiliter le site de la papetière à Baie-Comeau figure sur la liste.

La crainte des investisseurs potentiels, c’est que le site soit contaminé. Donc, on veut que le gouvernement s'engage à participer au financement de la décontamination , précise le préfet.

Également, les intervenants demandent des programmes pour la construction de logements abordables destinés à des travailleurs, de même que de la reconnaissance et du financement pour la création d’une zone d’innovation dans la région.

Du financement pour la construction d’une nouvelle ligne électrique au parc Jean-Noël-Tessier est également souhaité.