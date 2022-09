La ferveur péquiste est toujours vivante dans Camille-Laurin

L'entrée à l'Assemblée nationale du chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, est entre les mains de la population de Camille-Laurin, la circonscription de l'est de Montréal appelée Bourget jusqu'en 2022. Les anciens ministres Camille Laurin, Diane Lemieux et Maka Kotto y ont porté les couleurs du Parti québécois. La Coalition avenir Québec (CAQ) l'a remportée en 2018, mais la ferveur péquiste y est encore bien présente.

L'amour, crisse : voilà le message fièrement porté par Chantal Côté par cette journée grise de septembre sur la rue Hochelaga. La jeune militante qui était au Centre Paul-Sauvé lors de la première élection du Parti québécois, en 1976, est demeurée une fidèle parmi les fidèles du parti fondé par René Lévesque.

Je suis extrêmement athée, mais je prie tous les soirs , confie-t-elle en espérant que le Parti québécois ne subisse pas la déconfiture à l'Assemblée nationale prévue par certains sondages. Je ne veux pas que le Parti québécois parte.

Et elle souhaite vivement l'élection de Paul St-Pierre Plamondon dans sa circonscription située dans l'est de l'arrondissement de Mercier Hochelaga-Maisonneuve, près du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Je le trouve brillant, je le trouve intelligent, il n'est pas arrogant. Il a de belles idées.

Chantal Côté craint une nouvelle division du vote entre Québec solidaire et le Parti québécois dans sa circonscription. En 2018, Richard Campeau, de la CAQ, a été élu avec 500 voix de majorité ou 27 % des bulletins valides, contre 26 % pour le Parti québécois et 25 % pour Québec solidaire.

La dernière fois, j'ai voté QS, mais là, j'ai l'impression que je vais retourner au PQ , dit le joueur de quilles Serge Deneault au centre commercial Domaine, à l'angle des rues Sherbrooke et Granby. Il attribue à Paul St-Pierre Plamondon sa décision de revenir au Parti québécois. Il parle bien, ses promesses ne sont vraiment pas olé olé, il est plus terre à terre que les autres.

Le joueur de quilles Serge Deneault prévoit voter pour le Parti québécois en 2022, lui qui avait voté Québec solidaire en 2018 dans la circonscription de Camille-Laurin. Photo : Radio-Canada / Benoît Chapdelaine

Pas question pour lui d'être influencé par sa fille Geneviève, candidate conservatrice dans la circonscription voisine d'Anjou–Louis-Riel. Peut-être que si ça avait été dans mon comté... , reconnaît-il.

Retournons sur la rue Hochelaga. Le propriétaire d'un magasin communautaire au nom évocateur, Dieu l'a fait encore , ne tarit pas lui non plus d'éloges pour le chef du Parti québécois. C'est quelqu'un qui est très sage , dit le pasteur Pierre Déry. C'est quelqu'un qui a une maturité aussi. Quand il parle, quand les mots sortent, c'est quelque chose. Il sait quoi dire, c'est un monsieur, un citoyen qui parle. Ça, c'est déjà fort, parce que les gens aiment entendre de bonnes choses.

Le propriétaire du magasin communautaire « Dieu l'a fait encore », le pasteur Pierre Déry Photo : Radio-Canada / Benoît Chapdelaine

Le ciel n'est pas sans nuages pour autant pour Paul St-Pierre Plamondon.

Oh non non non, assure une passante en sortant de la pharmacie. D'après moi, ça va être la CAQ qui va rentrer ici, ou Québec solidaire. Je penserais pas, le Parti québécois a perdu beaucoup de plumes , ajoute une autre passante au pas pressé.

J'aimerais beaucoup qu'il gagne, confie la vendeuse d'un commerce voisin. Comme il veut défendre le français énormément, je pense que ça va l'aider beaucoup à avoir des votes.

Pour moi, l'avenir de la langue française est la question fondamentale du destin national du Québec , a expliqué Paul St-Pierre Plamondon au débat local organisé par le Collectif en environnement Mercier-Est mardi. Je veux la porter ici, dans Camille-Laurin, à Montréal. Il a du même coup rendu hommage au père de la loi 101, l'ancien ministre Camille Laurin, pour avoir délogé, en 1970, un ancien élu de l'Union nationale. Il a aussi dénoncé l'absence au débat du député caquiste sortant, Richard Campeau.

Dans une déclaration écrite envoyée à Radio-Canada, le Parti québécois ajoute que l’est de Montréal a toujours été un terreau fertile pour l’indépendance du Québec et la défense du français. Nous sommes confiants que le chef peut l’emporter dans la circonscription, mais nous continuons à faire une campagne où il sera présent sur le terrain. Pour l’instant, la réception des citoyens est excellente .

Le propriétaire du magasin informatique Micro PC+, Richard Binette, doute que le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, soit élu député de Camille-Laurin le 3 octobre. Photo : Radio-Canada / Benoît Chapdelaine

Paul St-Pierre Plamondon a sans doute gagné en notoriété et fait le plein d'éloges depuis le début de la campagne électorale, mais cela ne lui garantit rien le soir du 3 octobre.

C'était probablement un des meilleurs au débat des chefs , dit le propriétaire du comptoir informatique Micro PC Plus, Richard Binette. On voit qu'il travaille fort, il a de bonnes idées, mais d'après moi, il ne gagnera pas, malheureusement.