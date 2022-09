La reprise de l’achalandage s’accélère au RTC

Après s’être effondrée dans les mois qui ont suivi l’arrivée de la COVID-19, la fréquentation du Réseau de transport de la Capitale (RTC) se rapproche de plus en plus de son niveau prépandémie. Le rattrapage s’est même accéléré depuis le début de l’année, principalement grâce à l’allègement des restrictions sanitaires au Québec.

Des données obtenues par Radio-Canada révèlent que le RTC a enregistré 1,88 million de déplacements au cours du mois d’août, comparativement à 2,46 millions pour la même période en 2019. Cela représente une reprise de l’achalandage de 76 %.

Les statistiques du RTC concernent uniquement les premières montées validées à l’aide du système Opus. Les correspondances et les déplacements effectués à partir du service Flexibus n’ont pas été comptabilisés.

Selon Brigitte Lemay, porte-parole pour le RTC , la levée de la plupart des mesures sanitaires n’est pas étrangère à l’accélération du rattrapage de l’achalandage observée depuis le printemps.

Depuis le début de la pandémie, on a toujours vu une relation très directe entre l'imposition de mesures sanitaires et notre achalandage. C'est-à-dire, plus il y a de restrictions, moins on a d'achalandage, et moins il y a de restrictions, plus notre achalandage remonte. C'est ce qu'on constate aussi dans les derniers mois , explique Mme Lemay.

Brigitte Lemay soutient que le RTC est en bonne voie d’atteindre son objectif d’avoir retrouvé 80 % de son achalandage prépandémie. Photo : Radio-Canada

Les données du mois de septembre ne sont pas encore accessibles. Avec la première rentrée normale en trois ans, la société de transport de Québec s’attend à ce que la progression de l’achalandage se poursuive.

« Historiquement, au RTC , les mois de septembre, octobre et novembre, ce sont les mois les plus achalandés. On voit déjà le retour de la clientèle sur le réseau. » — Une citation de Brigitte Lemay, porte-parole du RTC

Le RTC prévoit avoir retrouvé 80 % de son achalandage de 2019 d’ici la fin de l’année en cours.

Problèmes

Au cours des dernières semaines, la société de transport a essuyé des critiques pour une série de problèmes qu’elle attribue à des enjeux opérationnels .

Retards, annulations de parcours, clientèle plus nombreuse à bord des autobus : les perturbations sur la livraison du service ont trouvé écho jusqu’à l’Hôtel de Ville.

Le RTC a enregistré plus de 58 000 déplacements effectués par le service Flexibus depuis son lancement en mars dernier (archives). Photo : Facebook/RTC

Une défectuosité des appareils de levage servant à l’entretien des autobus et un manque d’effectifs seraient à la base des difficultés rencontrées par le RTC . Les entraves à la circulation routière et le retour de la congestion liée à la rentrée ont exacerbé les effets sur les services.

Le RTC affirme qu’il est encore trop tôt pour dire si ces problématiques auront une incidence sur la reprise de l’achalandage.

Ce que je peux faire en attendant, c'est vraiment continuer d'encourager la clientèle à se rendre sur la page État du réseau ou à utiliser Nomade temps réel pour constater les perturbations , conseille Brigitte Lemay.

Avec la collaboration d’Audrey Paris, d'Érik Chouinard et de Marie Maude Pontbriand