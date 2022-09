Hubert Lenoir en tête des nominations de l’ADISQ

Le turbulent chanteur Hubert Lenoir part en tête de peloton des prix Félix cette année, avec onze nominations pour lui et son équipe. L’Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), qui a révélé ses listes mercredi, a aussi fait la part belle à Lisa LeBlanc, Les Louanges, Vincent Vallières et Jean-Michel Blais, cités dans six catégories.

Hubert Lenoir est en lice pour remporter le trophée de l’interprète masculin, de l’auteur ou du compositeur, de la vidéo, du rayonnement international et de la collaboration internationale de l’année (avec la Française Bonnie Banane).

Le musicien de Beauport, en banlieue de Québec, cumule aussi deux nominations pour son album PICTURA DE IPSE : musique directe (album alternatif de l'année, choix de la critique). Son équipe et lui pourraient également mettre la main sur quatre trophées techniques lors du Gala de l’industrie, première de trois cérémonies dédiées aux prix Félix en novembre.

Le Chiac Disco de Lisa LeBlanc

Lisa Leblanc, qui était finaliste aux prix Polaris cette année avec Hubert Lenoir, arrive au second rang de la course aux prix Félix avec six nominations, dont deux pour son album Chiac Disco (choix de la critique, album pop de l'année).

Les catégories d’autrice ou de compositrice, d’interprète féminine, de chanson (Pourquoi faire aujourd'hui) et de réalisation de disque de l’année complètent le tableau.

Lisa Leblanc est nommée dans cinq catégories artistiques et une catégorie technique aux prix Félix cette année. Photo : Autre banques d'images / La Presse Canadienne

Les Louanges, Vincent Vallières et Jean-Michel Blais cumulent eux aussi six nominations, dont trois dans des catégories artistiques. Le groupe les Cowboys Fringants, Patrice Michaud et Ariane Moffatt ne sont pas en reste, cités tous les deux dans cinq listes.

Guylaine Tanguay et Souldia croisent le fer pour l’album de l’année

Dans la catégorie reine de l’album de l’année (succès populaire), on retrouve Les Cowboys Fringants (pour la bande sonore originale de leur film L’Amérique pleure), Guylaine Tanguay (Ginette à ma façon), et Jean-Michel Blais (Aubades).

Le hip-hop grappille près du tiers des nominations pour ce trophée, avec les albums de Souldia (Dixque d’art), de Jay Scøtt (Ses plus grands succès) et de Lost (Lostalgik).

Quant à la catégorie chanson de l’année, on retrouve Bouge ton thang du groupe Clay and Friends, ainsi qu’On s'aimera toujours, de Cœur de pirate.

Sous le même toit des 2Frères et Si jamais on me cherche, de Roxane Bruneau – aussi en lice pour l’album de l’année – font également partie du palmarès.

Étienne Coppée et Ariane Roy parmi les révélations de 2022

Cinq artistes en pleine ascension sont nommés dans la catégorie révélation de l’année : il s’agit d’Étienne Coppée, d’Ariane Roy, de Natasha Kanapé, de La Zarra, et de Jay Scøtt.

Du côté des interprètes féminins et masculins de 2022, on retrouve notamment Roxane Bureau, Sarahmée, Klô Pelgag, Corneille, Marc Dupré et Ludovick Bourgeois.

Cœur de pirate et Klô Pelgag cumulent toutes deux quatre mentions aux prix Félix cette année. Photo : GETTY IMAGES / PASCAL LE SEGRETAIN (gauche) et FRANCOS/BENOIT ROUSSEAU (droite)

2Frère, Bon Enfant, les Cowboys Fringants, les Trois Accords et Salebarbes s’affronteront pour le trophée s’affronteront dans la catégorie du groupe ou du duo de l’année.

Les prix Félix seront distribués lors de trois cérémonies cette année. Le Gala de l'industrie, qui rassemble les trophées techniques ainsi que ceux dédiés aux émissions et aux maisons de disques, aura lieu le 2 novembre.

Une première sélection de prix artistiques sera remise le même jour à l'occasion du Premier Gala de l' ADISQ , présenté à Télé-Québec et animé par Pierre Lapointe.

Louis-Josée Houde sera encore une fois à la barre du 44e Gala de l'ADISQ, qui aura lieu le 6 novembre et qui sera diffusé sur ICI Télé.