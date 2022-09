Je suis encore dans un rêve , a avoué cette infirmière de métier, jointe quelques heures après l’heureux événement.

C’est vraiment de la chance, car ça ne faisait que deux semaines qu’elle achetait des billets. Elle n'a même pas regardé le tirage de mardi sur Facebook. C’est alors que le téléphone a sonné.

« Quand j’ai vu le numéro, j’ai vu que c’était un numéro de la région Chaleur. J’ai cliqué. Je me suis dit que je gagnais au moins le prix de consolation. Je ne m’attendais pas à tirer l’as de cœur, surtout avec 20 cartes restantes. » — Une citation de Édith LeBlanc, de Memramcook

Édith LeBlanc avait le choix : opter pour le boulier qui allait choisir au hasard l’enveloppe à tirer ou décider elle-même le numéro de l’enveloppe. Son premier instinct a été de penser à l’enveloppe 18.

Je ne sais pas pourquoi, parce que mes numéros préférés sont le 4 et le 14. J’ai pris le 4, car c’est le numéro de la voiture de mon conducteur de Nascar préféré. Quand on m’a annoncé que j’avais gagné, j’en ai tremblé pendant une demi-heure , a raconté l’heureuse gagnante.

Édith LeBlanc et son conjoint ont appelé un conseiller financier tôt mercredi. Elle est ensuite allée travailler. Pas de journée de congé. Si elle ne pense pas à la retraite tout de suite, une grande partie de cette somme sera investie dans des placements judicieux.

C’est un million, pas 15 ou 25 millions , relativise-t-elle.

L’objectif du million atteint

C’est le fun d’appeler quelqu’un et de lui dire qu’il est millionnaire. Dommage qu’on peut en appeler seulement un , a affirmé Lévis Roy, trésorier du Club VTT Chaleur, qui organise cette loterie.

Une partie des bénévoles qui se sont occupés de la chasse à l'as du Club VTT Chaleur, à Petit-Rocher Photo : Gracieuseté : Club VTT Chaleur

Signe de l’intérêt pour ce jeu de hasard, il s’est vendu 560 000 $ en billets la dernière semaine aux 40 points de vente éparpillés dans la région Chaleur, dans la Péninsule acadienne et dans le Restigouche.

« On est satisfaits. Le but était d’atteindre le million. Évidemment, on aurait aimé aller plus loin, car il restait 20 cartes. Mais on ne peut pas en demander trop. On est contents. Les gens en parlaient beaucoup. Cela a créé du trafic. » — Une citation de Lévis Roy, trésorier du Club de VTT Chaleur

Outre le gros lot remis à la gagnante, le Club VTT Chaleur recevra 50 % des profits, alors que le reste sera partagé entre les clubs de l’âge d’or de Beresford, de Petit-Rocher et de Robertville, en plus du groupe Les Amis de la santé de la région.

Au total, on parle de plus d'un million de dollars, mais le montant exact ne sera connu que dans un mois, prévient Lévis Roy.

Le Club VTT Chaleur utilisera cet argent pour réparer cinq kilomètres de sentier et deux ponts dans le secteur de Nigadoo.

Des chasses à l’as aux gros lots alléchants

C’est la quatrième loterie de chasse à l’as dont le gros lot dépasse le million de dollars dans le nord du Nouveau-Brunswick après celles de Dalhousie en 2016 (1,3 million), de Lamèque en 2017 (3,9 millions) et d’Inkerman en 2018 (quatre millions).

Les gagnants de la chasse à l'as du Comité du pont d'Inkerman en 2018 étaient des employés de Bayside Chrysler, à Bathurst. À gauche, Glenda Robichaud. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Glenda Robichaud garde de merveilleux souvenirs de la chasse à l’as du Comité du pont d’Inkerman. Elle n'oubliera jamais les longues files d’attente pour acheter les billets et toute la frénésie qui entourait les tirages hebdomadaires.

Il fallait être bien préparé. Heureusement, on avait une équipe solide. On ne s’attendait pas à ce que ça devienne aussi gros. On s’est adaptés. Ç’a été une fierté pour notre région. Chaque semaine, on était contents sans crier trop fort que l’as demeurait caché. Mais quand ça s’est terminé, on était soulagés. Le hasard a été notre bonne étoile. Ç’a été une folle et longue aventure et c’est une expérience qu’on ne revivra probablement jamais , a-t-elle expliqué.

Les organisations qui souhaitent organiser une chasse à l’as doivent en faire la demande au ministère de la Justice et de la Sécurité. En 2021, 32 permis ont été délivrés et 44 cette année. Ces chiffres comprennent les permis initiaux et les renouvellements de permis. En comparaison, il y a eu 161 loteries de ce genre en 2017 et 134 l’année précédente.