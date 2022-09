La rétention des immigrants reste un défi dans le Grand Moncton

Seuls 57 % des immigrants arrivés dans le Grand Moncton en 2017 habitaient toujours dans la région trois ans plus tard.

Lamia Chami, nouvelle présidente de l’ AMGM , fait de l'inclusion des nouveaux arrivants une priorité.

Lamia Chami est présidente de l'Association multiculturelle du Grand Moncton. Photo : Radio-Canada / Océane Doucet

Moi je trouve que c'est plus la communication à travailler, comme le département d'éducation, écouter ce qu'on a à dire. Si l’on veut une province qui est vraiment inclusive, il faut commencer à faire la communication avec tous les départements, avec les gens qui connaissent bien l'immigration , croit-elle.

L’association travaille à l’élaboration d’un nouveau plan stratégique, afin de mieux cibler la rétention et l’intégration des nouveaux arrivants à l’aide de partenariats.

Amélioration d’infrastructures

Pour le professeur de sociologie à l’Université de Moncton, Leyla Sall, l’amélioration du système de transport en commun et la construction de logements doivent être des priorités dans la province. Il ajoute que les gouvernements provincial et fédéral doivent aussi investir davantage dans les organismes d’intégration.

Leyla Sall est professeur de sociologie à l'Université de Moncton. Photo : Radio-Canada

La plupart des immigrants quand ils arrivent, c'est d'abord leur communauté, leurs compatriotes qu'ils vont contacter. Donc c'est définitivement un travail remarquable , à son avis.

Leyla Sall ajoute qu’il faut changer notre vision par rapport à l’immigration.

« Essayons toujours de profiter de l'immigration, plutôt que d'avoir une vision pessimiste, du genre est-ce qu'on est capable d'accueillir vu nos maigres ressources, parce que les immigrants aussi, ça crée des ressources. » — Une citation de Leyla Sall, professeur de sociologie

Pour la rétention des immigrants francophones

Angèle Losier est directrice générale du Centre d'accueil et d'accompagnement francophone des immigrants (CAFi). Elle remarque une forte hausse de l'immigration francophone dans la région depuis quelques mois.

Angèle Losier est la directrice générale du CAFi. Photo : Radio-Canada

En général on reçoit environ 600 clients par année et là, [depuis] quatre, cinq mois, on est déjà rendus à 830 nouveaux clients , note-t-elle.

Pour elle aussi une stratégie sur le logement abordable est essentielle. L'accès aux services de santé est aussi longue pour plusieurs nouveaux arrivants.

Enfin, Mme Losier croit que la question de la reconnaissance des acquis peut parfois mettre des bâtons dans les roues des personnes à la recherche d'un emploi.