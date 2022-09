Visite de Christian Dubé

Le candidat caquiste de La Prairie et ministre sortant de la Santé, Christian Dubé, était de passage à Carleton-sur-Mer mercredi pour s’afficher avec les candidats gaspésiens de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Il a tenu une conférence de presse aux côtés de Catherine Blouin, candidate dans Bonaventure et Stéphane Sainte-Croix, candidat dans Gaspé.

Le ministre sortant de la Santé, Christian Dubé, était de passage mercredi à Carleton-sur-Mer. Photo : Radio-Canada

Le ministre sortant a réitéré son engagement d'être plus à l'écoute des besoins des Centres intégrés de soins et de services sociaux (CISSS) en région.

[Il faut] leur donner des responsabilités, leur dire c’est quoi les outils dont ils ont besoin pour mettre en œuvre notre plan santé , indique-t-il.

Si la CAQ est reportée au pouvoir le 3 octobre, Christian Dubé souhaiterait aussi décentraliser les soins de santé pour que plus de services puissent être offerts à l’extérieur des hôpitaux.

Il s’est aussi prononcé sur le projet de modernisation de l’hôpital de Maria. Il privilégie une rénovation rapide de l’urgence de l’hôpital pour ensuite construire un nouvel établissement.

De son côté, le CISSS de la Gaspésie indique que le scénario privilégié – rénovation du bâtiment actuel ou construction neuve – n'est pas encore arrêté.

L'aménagement d'un nouveau centre hospitalier à Maria est évalué à 390 millions de dollars.

Soins à domiciles

Durant cette même conférence de presse, la candidate de la CAQ dans Bonaventure, Catherine Blouin, a affirmé que les soins à domicile sont la solution pour désengorger le système de santé.

C’est ce que la population veut, c’est par là que ça passe , soutient-elle.

La CAQ a promis un total de près de trois milliards de dollars pour favoriser un virage vers les soins à domicile.

Catherine Blouin, candidate de la Coalition avenir Québec dans Bonaventure. Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

De son côté, le candidat du Parti conservateur du Québec (PCQ) dans Gaspé croit aussi à l'importance de permettre aux aînés de vieillir chez eux.

Ambulancier de formation, Pier-Luc Bouchard soutient que sa profession lui a permis de constater les bienfaits de demeurer à la maison le plus longtemps possible.

Je pense qu’en améliorant, en diversifiant et en spécialisant certains soins à domicile, on pourrait retarder leur entrée dans les maisons de retraite , explique-t-il.

Le PCQ promet d’instaurer une assurance de soins de longue durée qui inclut les soins à domicile.

Logement

Les candidats libéraux dans Bonaventure et Gaspé veulent mettre fin au travail en silos pour contrer la pénurie de logements en région.

Christian Cyr et Michel Marin constatent que les nombreux projets sur la table en matière d'habitation peinent à aboutir. Ils estiment que la situation exceptionnelle exige de nouvelles façons de faire.

Michel Marin est le candidat du PLQ dans la circonscription de Gaspé. Photo : Parti libéral du Québec

En ce sens, les deux candidats croient que tous les acteurs concernés par la question devraient collaborer. Ils proposent la création d'une Table de concertation et d'action sur le développement de l'habitation en Gaspésie.

Selon le candidat libéral dans Bonaventure, Christian Cyr, les deux paliers de gouvernement doivent offrir un financement supplémentaire pour résorber la problématique.

Les municipalités ont des limites financières et des limites réglementaires, c’est ce qu’on constate quand on rencontre les dirigeants des MRC et des municipalités. Elles font ce qu’elles peuvent, mais ce n’est pas suffisant , estime-t-il.

Selon les candidats libéraux gaspésiens, il faudrait créer 70 000 logements sur dix ans pour équilibrer le marché de l'habitation en Gaspésie.

Pauvreté

La candidate de Québec solidaire (QS) dans Matane-Matapédia a présenté mercredi ses engagements pour lutter contre la pauvreté.

Marie-Phare Boucher propose que les citoyens de Matane-Matapédia aient accès à un système de coupons.

Ce projet pilote permettrait aux personnes qui sont dans le besoin d'avoir accès, par les organismes de dépannage alimentaire, à des produits frais récoltés par des maraîchers.

C’est un enjeu que je trouve important, l’accès à des produits frais, de qualité et biologiques à la population qui utilise les services de dépannage alimentaire , indique-t-elle.

Décentralisation de la fonction publique

De son côté, la députée sortante dans Gaspé et candidate pour le Parti québécois, Méganne Perry Mélançon, promet de poursuivre l'effort visant à la décentralisation des emplois de la fonction publique vers les régions.

Ce n'est pas normal que ce soient encore des fonctionnaires de Québec qui décident du nombre de places qu'on va nous octroyer en service de garde en Gaspésie. Ce sont des gens qui ne connaissent pas le territoire , soutient-elle.

Selon la candidate péquiste, la CAQ a failli à sa promesse de décentraliser 5000 emplois dans les régions.

On nous avait dit que l’on concentrerait la création des postes dans les endroits où il y a le plus de dévitalisation. La Haute-Gaspésie est la dernière au classement partout au Québec et on n’a pas fait de décentralisation dans ce secteur , regrette-t-elle.

De plus, la députée sortante veut accélérer la régionalisation de l'immigration en soutenant financièrement les services d'accueil des nouveaux arrivants tels que Place aux jeunes en région.