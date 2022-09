Hockey Canada : un sondage sur des allégations d’agression sexuelle choque au N-.B.

Au Nouveau-Brunswick, le récent sondage envoyé par Hockey Canada aux parents de joueurs, aux entraîneurs et aux bénévoles de la fédération fait jaser et enflamme les réseaux sociaux. C'est que des questions concernent des allégations d’agression sexuelle. Certaines personnes qualifient cette initiative de campagne de relations publiques.

La fédération est pointée du doigt depuis qu’ont surgi des allégations d’agression sexuelle visant d’anciens membres de l’équipe junior en 2018. D’autres allégations d’une agression sexuelle en groupe impliquant l’équipe canadienne junior de 2003 ont également émergé en juillet dernier. Aucune de ces allégations n’a été prouvée en cour.

Dans ce contexte, l’envoi d’un tel sondage fait sourciller, particulièrement en raison de la nature des questions.

Par exemple, la fédération demande aux répondants d’évaluer leur niveau d’approbation envers différents énoncés, tels que :

arrêter l’utilisation des frais de membres pour couvrir les réclamations non couvertes d’inconduite sexuelle;

le niveau de critique envers Hockey Canada par les médias est exagéré;

des incidents comme ceux-ci ne se reproduiront probablement pas.

Hockey Canada demande aussi aux répondants s’ils sont d’accord avec certains énoncés, tels que :

je remets en question la participation de mon enfant au hockey à cause des allégations;

il n’y a rien qu’Hockey Canada puisse faire pour regagner ma confiance.

Une campagne de relations publiques

Patricia Turcotte, représentante des communications de Hockey Dieppe-Memramcook et mère d'un hockeyeur de 12 ans, est outrée de l’envoi d’un tel sondage.

J’ai l’impression qu’Hockey Canada tente de mener une campagne de relations publiques pour faire croire aux gens que la situation, le scandale qu’on vit depuis cet été est un petit peu créé par les médias , lance-t-elle.

Patricia Turcotte, représentante des communications de Hockey Dieppe-Memramcook Photo : Radio-Canada

Elle croit qu’Hockey Canada minimise la portée des allégations.

Ils essaient de faire croire que, dans le fond, il n'y a pas lieu d'y avoir un scandale, que tout ce qu'on en a dit n'est pas si important que ça, donc c'est choquant. Ça me choque beaucoup comme maman d'un enfant qui joue au hockey , lance-t-elle.

« Tant que c’est ces mêmes personnes-là qui vont accepter que cette culture-là dure depuis tant d'années reste en place, tant qu’à moi, il n’y en aura pas de changements. » — Une citation de Patricia Turcotte, mère d'un jeune hockeyeur

À ses yeux, ce sondage démontre qu'Hockey Canada n'a pas l'intention de changer la façon dont la fédération fait les choses, des changements pourtant nécessaires, selon elle.

On n’a pas seulement besoin de rénover Hockey Canada, on a besoin de réformer Hockey Canada. On a besoin qu'un comité externe nommé par des gens à l'extérieur de Hockey Canada s'implique, puis que des nouvelles personnes soient en place pour qu'il y ait vraiment un changement de culture , clame-t-elle.

Des changements exigés

Le ministère néo-brunswickois du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, responsable des sports, veut aussi voir un changement de culture au sein de l'organisation sportive.

Le changement de culture dans les sports doit continuer. Comme tout le monde, le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture veut voir Hockey Canada prendre ses responsabilités et adresser des enjeux comme celui-ci d’une manière qui mènera à des changements positifs. Les allégations d’agression sexuelle sont inquiétantes et doivent être prises au sérieux , affirme le ministère par courriel.

L'entraîneur de hockey et bénévole pour Hockey Canada et Hockey Nouveau-Brunswick, David Melanson, admet que des erreurs ont été commises, mais il reste optimiste quant à l’avenir de la fédération.

David Melanson est entraîneur de hockey et bénévole pour Hockey Canada et Hockey Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Hockey Canada n'est pas parfait, mais ils font beaucoup de bonnes choses. Puis oui, je pense qu'il y a des erreurs qui ont été faites ici, mais je pense qu'ils vont faire des modifications pour faire un effort pour pas que ça arrive de nouveau , dit-il.

David Melanson précise qu’il n’a pas vu le sondage en entier, mais ne s’oppose pas aux questions demandées. C’est peut-être une bonne chose de demander des questions, demander pour du feedback .

Dans une déclaration écrite, Hockey Canada explique qu’elle veut entendre l’avis de différents intervenants et que certaines questions de sondage visaient à prendre le pouls de l’opinion des membres de la communauté du hockey et à évaluer leur connaissance des préoccupations à l’égard de Hockey Canada.

Hockey Canada précise que la fédération ne veut pas minimiser les défis auxquels est confrontée l'organisation et ajoute qu’elle veut opérer les changements qui s'imposent afin de favoriser un milieu sécuritaire et positif pour tous les participants et participantes, sur la patinoire et à l’extérieur de celle-ci .

D’après les informations de Frédéric Cammarano