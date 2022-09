Le libéral Claude Laroche présente son plan pour valoriser les produits du Saint-Laurent

Ce plan vise à valoriser les produits issus du Saint-Laurent, en créant une industrie durable avec les différents acteurs qui travaillent dans l'exploitation des ressources du fleuve.

Pour le moment, Claude Laroche n'a pas encore déterminé le montant de l'enveloppe qui serait dédié à ce plan, s'il est élu le 3 octobre.

Je ne sais pas exactement comment on va le faire, mais c'est justement en rassemblant les gens qu'on va être en mesure de trouver les pistes qui vont nous amener vers cette vision-là. Je pense que c'est important ici, aujourd'hui, de se concentrer sur l'objectif qu'on vise. Un objectif de croissance économique durable avec une ressource qui est à notre disposition, mais si on s'arrête aux détails tout de suite, on ne fera rien , a-t-il précisé en mêlée de presse.

Il s'agit de la toute première annonce officielle du candidat libéral dans Rimouski, alors que la campagne électorale est lancée depuis 25 jours.

Claude Laroche confirme toutefois ses ambitions : non, il ne souhaite pas seulement débattre des idées pour la région, il espère remporter les suffrages.

« Je veux me faire élire le 3 octobre. Je veux absolument être là pour les gens et bien les représenter. Honnêtement, quand on se présente en politique, ce n'est pas pour perdre. » — Une citation de Claude Laroche, candidat du PLQ dans Rimouski

C'est pour aller chercher la confiance de gens. Moi, je pense qu'avec le contenu qu'on a, on est capables d'aller chercher cette confiance-là , a-t-il poursuivi.

Claude Laroche a affirmé qu'il ne planifiera pas de nouvelles annonces officielles d'ici la fin de la campagne électorale, mais qu'il participera aux débats organisés dans la région pour répondre aux questions sur d'autres enjeux régionaux.

Le candidat du PLQ affronte, dans la circonscription de Rimouski, la candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ), Maïté Blanchette-Vézina, le candidat du Parti québécois (PQ), Samuel Ouellet, la candidate de Québec solidaire, Carol-Ann Kack, la candidate du Parti conservateur du Québec (PCQ), Stéphanie Du Mesnil, et le candidat de Climat Québec, Pierre Beaudoin.

Avec les informations de Perrine Bullant