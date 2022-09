Un Estrien sur six a dû choisir entre payer ses factures ou manger à sa faim

Si moins d'une personne sur 10 âgée de plus de 55 ans serait touchée par cette réalité, cette proportion grimperait à une personne sur 5 dans la tranche des 18 à 34 ans et à une personne sur 4 dans celle des 35 à 54 ans. Ces deux tranches d'âge auraient également sauté certains paiements mensuels dans une proportion d'environ 20 %, alors que 6 % des personnes âgées de plus de 55 ans l'auraient fait.

Il y a des différences générationnelles en terme de l'impact [de l'inflation] sur notre quotidien, mais en terme de l'importance générale, c'était plutôt constant au sein des différents groupes démographiques , précise le directeur général d'Ipsos Québec, Sébastien Dallaire.

L'inflation impacte également les choix alimentaires des répondants : 62 % des répondants en moyenne disent avoir modifié leurs achats à l'épicerie, alors que cela s'élèverait à 72 % dans la tranche des 18 à 34 ans. Ces derniers seraient aussi plus nombreux à avoir réduit leurs sorties (71 %) et leurs déplacements (61 %) que la moyenne des personnes sondées (57 % et 48 %).

Une situation qui n'est pas facile en convient Sébastien Dallaire. Ce sont des changements, on ne peut pas dire que ce sont des changements déchirants, c'est vraiment pas facile souvent, mais il y en a [pour qui] ce sont des désagréments.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La hausse du coût de la vie inquiète 6 personnes sondées sur 10, qui se demandent si elles pourront subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille. Cette proportion monterait à 73 % chez les personnes âgées de 18 à 34 ans. Seulement 11 % des personnes sondées ne s'estiment pas du tout inquiètes quant à leurs capacités à subvenir à leurs besoins ou ceux de leurs proches.

« 21 % [des électeurs] nous disent qu'ils ont utilisé le crédit sans savoir s'ils allaient pouvoir le rembourser. C'est quand même important comme choix. » — Une citation de Sébastien Dallaire, directeur général d'Ipsos Québec

Cette précarité chez les électeurs est préoccupante selon M. Dallaire. On sait, en plus, qu'avec un sondage on n'ira pas chercher nécessairement les plus vulnérables, donc on peut penser que c'est un peu plus élevé que ça.

L'inflation est un enjeu réel, bien que la santé soit la priorité des électeurs. Oui, la santé est très importante, mais au quotidien, on doit payer des choses tous les jours, toutes les semaines , conclut-il.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?